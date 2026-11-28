El Pincha y el Verdao se enfrentan en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, en busca de la gloria eterna. (Clarín Fotografía)

Estudiantes se mide con Palmeiras en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, por la gran final de la Copa Libertadores. El árbitro es el venezolano Jesús Valenzuela y la transmisión televisiva va por Fox Sports, Disney+ Premium y Telefe.

El Pincha, que viene de derrotar a Flamengo en las semifinales, va en busca de su quinta Copa Libertadores. Hay un antecedente especial que alimenta la ilusión del conjunto platense: su primer título en el certamen, en 1968, fue justamente ante el Verdao y en el mismo escenario de la definición de esta tarde. El conjunto brasileño, en tanto, va por su cuarta consagración.

La previa

Con ese objetivo en mente, Alexander Medina apuesta por una línea de cinco defensores. La principal duda en la previa pasaba por quién reemplazaría al suspendido Baltasar Rodríguez y finalmente el Cacique decidió que ingrese Gastón Benedetti como carrilero izquierdo. Por el otro costado estará Eros Mancuso, mientras que los zagueros serán Santiago Núñez, Leandro González Pirez y Marcos Rojo.

En la mitad de la cancha estará Ezequiel Piovi como volante central, acompañado por Alexis Castro y Joaquín Tobio Burgos. La dupla delantera estará compuesta por Tiago Palacios y Guido Carrillo, mientras que el arquero será Fernando Muslera, una de las figuras de la serie ante el Mengao en el Maracaná.

Del otro lado, la gran novedad en Palmeiras pasa por la suplencia del delantero Vitor Roque, con pasado en Barcelona. Abel Ferreira finalmente se inclinó por el paraguayo Ramón Sosa para acompañar a Jhon Arias y José Manuel «Flaco» López en la delantera.

Formaciones, hora, TV y datos del partido

Estudiantes: Fernando Muslera; Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo; Eros Mancuso, Joaquín Tobio Burgos, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Gastón Benedetti; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Evangelista, Joaquín Piquerez; Jhon Arias, José Manuel López y Ramón Sosa. DT: Abel Ferreira.

Hora: 17.

TV: Fox Sports, Telefe y Disney+ Premium.

Árbitro: Jesús Valenzuela. VAR: Juan Soto.

Estadio: Centenario (Montevideo, Uruguay).