Acusan por homicidio culposo agravado a un motociclista que atropelló a un peatón de 70 años y escapó en Neuquén

La fiscalía formuló cargos contra un joven acusado de atropellar y causar la muerte de un peatón de 70 años en la ciudad de Neuquén, para luego darse a la fuga sin brindarle auxilio. Durante la audiencia, se dispuso que el imputado cumpla cuatro meses de prisión domiciliaria mientras avanza la pesquisa.

De acuerdo con la teoría del caso expuesta por la fiscal del caso, Guadalupe Inaudi —quien intervino junto a la asistente letrada Agustina Jarry—, el siniestro ocurrió el 5 de octubre de 2026, cerca de las 00:35. El acusado, identificado como T.S.L., circulaba en motocicleta sin contar con habilitación de autoridad competente ni patente colocada cuando embistió a Nicolás Armando Quirulef, quien cruzaba por el sector habilitado para peatones.

Gravedad de las heridas y fuga

A raíz del choque, Quirulef sufrió un traumatismo craneoencefálico grave, con múltiples fracturas de cráneo y hemorragias. Fue trasladado de urgencia al hospital Castro Rendón, donde permaneció internado hasta que falleció el 7 de octubre.

La acusación sostiene que, tras el impacto, el motociclista no se identificó ni asistió a la víctima: volvió a subir al rodado y se retiró del lugar antes de que arribara el personal policial.

Calificación legal y medidas cautelares

La calificación legal provisoria atribuida a T.S.L. es la de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor, por haberse dado a la fuga y por circular sin estar habilitado por autoridad competente, en carácter de autor (artículos 45 y 84 bis, segundo párrafo, del Código Penal, y artículos 39, inciso b, y 41, inciso e, de la Ley Nacional de Tránsito 24.449).

Como medidas cautelares, la fiscalía solicitó cuatro meses de prisión domiciliaria y un plazo de investigación de igual extensión. El juez de garantías Luciano Hermosilla avaló los planteos acusatorios, en una audiencia en la que el magistrado Juan Manuel Kees resolvió imponer los cuatro meses de prisión domiciliaria y fijar en cuatro meses el período para completar la investigación.