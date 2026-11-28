La instalación de un nuevo acueducto permitirá reforzar el suministro de agua potable en el sector noreste de Allen. La obra beneficiará a más de 500 familias y contempla el tendido de 1.585 metros de cañería, con el objetivo de mejorar la presión y las condiciones de abastecimiento en distintos barrios de la ciudad.

El proyecto contempla la colocación de cañerías de PVC Clase 6, de 160 milímetros de diámetro, sobre las calles Nicaragua y Puerto Argentino. También incluye 40 metros de cañería de acero para el cruce del canal principal de riego y una camisa de acero de 200 milímetros que se instalará mediante tunelera en el cruce ferroviario.

La obra incorporará dos válvulas esclusas que facilitarán el aislamiento de distintos tramos ante eventuales reparaciones o tareas de mantenimiento, sin interrumpir el servicio en sectores más amplios. También se instalará una válvula de aire para evitar la acumulación de bolsas de aire en las cañerías y un hidrante que mejorará las tareas de purga y abastecimiento de la red.

La infraestructura funcionará como un acueducto de refuerzo para incrementar el caudal que ingresa a la red de distribución existente. Entre los sectores alcanzados se encuentran los barrios Progreso, Tiro y Norte, Bifulco, 17 de Agosto y Colonizadora, además de otras zonas aledañas. La mejora busca dar respuesta a las dificultades de abastecimiento que afectan a familias de ese sector de la ciudad.

Uno de los objetivos centrales es mejorar la presión del servicio, especialmente durante los meses de corte del canal de riego, cuando el sistema pierde parte del aporte de agua, en uno de los sectores de la ciudad con mayores necesidades de abastecimiento.

Según informó Aguas Rionegrinas, los trabajos comenzarán durante los primeros días de diciembre y tendrán un plazo de ejecución de 90 días corridos. Los trabajos serán financiados con fondos provinciales y contarán con la supervisión técnica de personal de Aguas Rionegrinas. El presupuesto oficial es $360 millones. La empresa contratada ya comenzó a reunir los materiales necesarios para avanzar con la ejecución de la obra.