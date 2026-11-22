Leandro Paredes sufrió una molestia muscular en el partido ante Platense y es baja para el duelo frente a Recoleta. (Foto: Archivo - Clarín Fotografía)

La euforia de Boca por la conquista de la Copa Sudamericana tuvo un momento de extrema preocupación cuando Leandro Paredes se desmayó en plena entrevista televisiva tras la final ante Atlético Mineiro. El episodio ocurrió mientras el mediocampista hablaba en vivo con la señal DSports en el campo de juego del estadio Metropolitano de Barranquilla.

Visiblemente agotado, el capitán alcanzó a expresar su alegría por el título antes de desviar la mirada y desplomarse frente a las cámaras. El volante fue asistido de inmediato por el cuerpo médico y, aunque recuperó el conocimiento rápidamente, fue trasladado a una clínica local para realizarse estudios por precaución, lo que obligó a retrasar el regreso del plantel a la Argentina.

Horas más tarde, el propio futbolista utilizó sus redes sociales para llevar calma a los fanáticos y le puso humor al incidente: «Somos campeones. Gracias a todos por los mensajes fue solo un mareo por tantas vueltas juntas», escribió.

El calor de Barranquilla y los síntomas previos

El cuadro de deshidratación y baja de presión no comenzó tras el pitazo final, sino durante el desarrollo del encuentro. Paredes había sido reemplazado a los 13 minutos del segundo tiempo por Tomás Belmonte luego de sentirse mareado por las altas temperaturas de la ciudad colombiana.

En conferencia de prensa, el entrenador Rodolfo Arruabarrena confirmó que el jugador ya venía con malestares desde el entretiempo. «Tuvo un bajón, se sentía mareado. En el descanso mejoró un poco, pero a los 10 minutos se veía que le costaba trasladarse a los costados. Él fue muy honesto y pidió el cambio», detalló el técnico, quien además lo definió como «un crack» y un «líder positivo» para el grupo.

Una noche histórica y el sueño cumplido

Más allá del susto final, la jornada marcó el regreso de Boca a la cima internacional después de 18 años, con Paredes como máxima figura y referente. Al momento de dejar la cancha en el complemento, el público xeneize lo despidió con una ovación de pie y cánticos con su apellido, gesto que el mediocampista devolvió entre aplausos antes de sentarse en el banco.

Antes de la descompensación, el volante celebró en el césped junto a su esposa y sus dos hijos mayores, y resumió la emoción por haber regresado al club para levantar un trofeo: «Cumplí un sueño. Desde el día en que me tocó irme soñaba con esto. Estoy feliz y orgulloso de ser parte de este equipo».