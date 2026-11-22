El avión, comprado en el 2022, ya no está en Río Negro. Fue vendido en el 2025. Foto: Archivo/M. Ochoa.

La causa judicial por la adquisición del avión sanitario Cessna Citation V Ultra acumula más de cuatro años desde su denuncia y lleva dos años de investigación. El expediente sumó una nueva postergación, con medidas pendientes para esclarecer las condiciones en las que se concretó la compra.

El juez Adrián Dvorzak otorgó recientemente una nueva prórroga por tres meses, que extiende el horizonte de la investigación hasta el primer trimestre de 2027.

La aeronave, adquirida en 2022, ya no pertenece al Estado provincial. Fue vendida en enero de 2025, en una operación que denunció el legislador Luciano Delgado Sempe ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, organismo que desestimó la presentación este año.

Sin embargo, sigue abierta la causa penal por la compra, denunciada en julio de 2022 por el entonces legislador Pablo Barreno. En octubre de 2024, el juez Dvorzak aceptó las imputaciones contra los exfuncionarios José María Apud, Gonzalo Regueira y José María Scheverin, quienes intervinieron en el procedimiento administrativo de la operación realizada durante la gestión de Arabela Carreras.

La investigación busca determinar si hubo irregularidades y un perjuicio económico para el Estado provincial en una compra que superó los 4,2 millones de dólares.

Uno de los principales puntos de discusión es el precio pagado por el avión. Un informe de la Universidad Nacional de La Plata estimó el valor de la aeronave y sus equipamientos y se convirtió en uno de los elementos centrales del expediente, al plantear cuestionamientos sobre el monto abonado por la Provincia.

La defensa y su propio cálculo

Entre las últimas medidas periciales, las defensas solicitaron más tiempo para presentar un informe propio que permita fundamentar el valor de compra de la aeronave y confrontar las conclusiones del estudio de la Universidad Nacional de La Plata.

La presentación busca aportar otra evaluación sobre el precio de la operación, en un expediente donde la diferencia entre el monto abonado y las estimaciones técnicas constituye uno de los aspectos bajo análisis.

La tasación de la Universidad de La Plata fue elaborada por el Departamento de Aeronáutica de la Facultad de Ingeniería, a partir de un pedido de la Provincia para determinar el valor del Cessna adquirido por Río Negro.

La comparación con La Pampa

Por su parte, la Fiscalía solicitó al gobierno de La Pampa documentación sobre la adquisición de una aeronave por parte de esa administración en una fecha próxima a la operación rionegrina. La consulta apunta a contar con una referencia de mercado sobre otra compra provincial y sumar elementos de comparación para evaluar el monto pagado por Río Negro.

La medida se incorpora a una investigación que ya tuvo distintas ampliaciones y que mantiene pendiente la confrontación de informes técnicos, contables y antecedentes de otras operaciones. En octubre de 2024, durante la formulación de cargos, se había dispuesto un plazo inicial de cuatro meses para reunir nuevas pruebas y escuchar testigos.

Los plazos se fueron dilatando y el juez Dvorzak convalidó nuevas prórrogas, con lo que se prolonga una causa que todavía no tiene una definición sobre las responsabilidades penales de los exfuncionarios.

A comienzos de 2024, el Tribunal de Cuentas sancionó con multas a tres participantes del procedimiento de compra del avión. Las sanciones pecuniarias, que sumaron un millón y medio de pesos, fueron pagadas inmediatamente por los entonces funcionarios provinciales.

En aquella resolución, el órgano de control cuestionó esencialmente la «falta de evaluación fundada y razonada» de los valores de mercado del bien adquirido. También advirtió que «no surgen los criterios aplicados ni consta documentación que respalde la determinación del costo técnico estimado».