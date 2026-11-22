El operativo tuvo el saldo de 11 muertos, cuatro del escuadrón enviado por Estados Unidos (Foto: El Diario de Guadalajara)

Un operativo conjunto con inteligencia estadounidense culminó este viernes 20 de noviembre por la noche con la detención de Fausto Isidro Meza, alias «Chapo Isidro», en el municipio mexicano de Guasave. La intervención de las fuerzas de seguridad dejó un saldo fatal de al menos 11 muertos y desencadenó una jornada de extrema violencia en el estado de Sinaloa.

Según confirmó el medio EL Diario de Guadalajara junto a las autoridades mexicanas este sábado, el capo narcotraficante figuraba en la lista de los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Su captura fue posible gracias al intercambio de información con Estados Unidos y a la colaboración de dos cabecillas de su propia organización criminal.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que cuatro efectivos militares murieron durante el despliegue, que incluyó sobrevuelos de aeronaves del Ejército. Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, precisó que siete integrantes del grupo armado también resultaron muertos en el enfrentamiento al intentar evitar el arresto de su jefe.

Tras conocerse la detención, facciones del cártel respondieron con horas de tiroteos, bloqueos viales y quema de vehículos y comercios. La situación obligó a suspender un partido profesional de béisbol en Guasave y llevó a decenas de vecinos a refugiarse en escuelas, gimnasios y locales comerciales durante toda la noche.

Hacia la mañana de este sábado, el gobierno de Sinaloa comunicó que la situación se encontraba bajo control, aunque persistían los operativos preventivos. En la capital estatal, Culiacán, también se registraron cortes de ruta en los suburbios que motivaron el despliegue de cientos de soldados.

Cómo fue la captura y el trasfondo bilateral del operativo

El procedimiento en Guasave se ejecutó mediante un trabajo coordinado de inteligencia entre las agencias de seguridad de México y Estados Unidos, un mecanismo que García Harfuch destacó como ejemplo de cooperación bilateral. En el epicentro de la refriega, el fuego cruzado desde helicópteros y tierra mantuvo en vilo a los más de 77.000 habitantes de la ciudad costera, dejando al menos seis comercios y decenas de automóviles calcinados.

Cartel de búsqueda del «Chapo» Isidro

El golpe al narcotráfico ocurre en un contexto de fuerte presión diplomática de Washington sobre el gobierno mexicano para frenar el flujo de estupefacientes y migrantes indocumentados. Días atrás, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió a su par mexicana, Claudia Sheinbaum, durante una cumbre en China que no tolerará el control territorial de los cárteles, en un escenario donde la administración de Sheinbaum ya acumula 92 capos entregados a la justicia norteamericana desde 2024.

El director de la agencia antidrogas estadounidense (DEA), Terry Cole, calificó el arresto como una «victoria significativa» contra el tráfico de drogas mortales, incluido el fentanilo. El funcionario remarcó que la organización liderada por Meza había alimentado el «derramamiento de sangre y la inestabilidad regional» durante años.

Quién era el «Chapo Isidro», el líder narco buscado por Estados Unidos

Fausto Isidro Meza encabezaba la estructura de los Beltrán Leyva y mantenía una alianza estratégica con «Los Mayos«, la facción del Cártel de Sinaloa que disputa el control territorial contra «Los Chapitos«. Esta guerra interna se recrudeció luego de que los fundadores históricos del clan, Ismael «El Mayo» Zambada y Joaquín «El Chapo» Guzmán, quedaran detenidos bajo cadena perpetua en prisiones norteamericanas.

De acuerdo con reportes del portal especializado Insight Crime, Meza operaba como un jefe regional de bajo perfil con dominio en dos municipios sinaloenses y conexiones clave en las rutas del Pacífico. La ficha judicial del FBI lo acusaba de traficar al menos una tonelada de metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana hacia territorio estadounidense, además de cargos por portación de armas.