La provincia de Neuquén busca impulsar actividades económicas que permitan construir el escenario post Vaca Muerta. Para eso, la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (ANIDE) ofrece créditos de hasta 40 millones de pesos destinados a incorporar tecnología, mejorar la competitividad y desarrollar nuevos productos y servicios.

La herramienta surgió a partir de una demanda planteada por emprendedores y empresarios locales ante las dificultades para acceder a financiamiento destinado a innovación y nuevos desarrollos. El gobernador Rolando Figueroa instruyó a ANIDE para implementar una línea específica.

Desde su lanzamiento, el 9 de abril de 2025, se otorgaron 54 créditos por $845.202.518. Además, hay tres proyectos en presentación por casi 83 millones de pesos y otros tres en formulación, por una inversión estimada de 90 millones. El volumen total supera los 1.018 millones de pesos.

Quiénes pueden acceder y para qué sirve

El financiamiento está dirigido a monotributistas, empresas y cooperativas radicadas en Neuquén. El secretario ejecutivo de ANIDE, Joaquín Perren, explicó que apunta a firmas con trayectoria y organización jurídica.

“Para las empresas que ya tienen más músculo, que tienen más recorrido y que están ordenadas desde un punto de vista legal y jurídico, tenemos una línea de hasta 40 millones, que es para justamente fomentar la economía del conocimiento”, señaló.

Perren aclaró que el programa no se limita a compañías de software, videojuegos o servicios tecnológicos, sino que también comprende a empresas tradicionales que incorporen innovación a sus procesos y productos.

“Hay que pensar en un montón de sectores, no solo en la economía del conocimiento per se, sino también en empresas tradicionales que suman economía del conocimiento a sus procesos y a sus productos”, sostuvo.

Como ejemplo, mencionó a un veterinario que obtuvo un crédito para incorporar equipamiento, montar un laboratorio y poner en funcionamiento un consultorio móvil en la ciudad de Neuquén.

Plazos, tasas y destinos de los créditos

La asistencia contempla préstamos de hasta $40 millones por beneficiario, con un plazo de devolución de hasta 48 meses y un período de gracia de hasta 12 meses. La tasa es variable y se calcula sobre el 50% de la Tasa Nominal Anual del Banco Nación más dos puntos porcentuales, con un tope del 50%.

Los fondos pueden utilizarse para comprar equipamiento tecnológico, computadoras, sensores, drones, licencias y sistemas informáticos. También permiten desarrollar aplicaciones, plataformas digitales y soluciones de inteligencia artificial, contratar servicios de digitalización y ciberseguridad y financiar capacitación en habilidades digitales.

La línea también alcanza a empresas de construcción civil y del sector petrolero que busquen desarrollar tecnología propia, incorporar software o mejorar sus procedimientos.

Las condiciones, garantías y requisitos para acceder al financiamiento están disponibles en el sitio oficial de ANIDE.