«El Chocón era Disney»: demolieron el quincho para construir una casa que homenajea a las primeras de la villa

Las vistas al lago se disfrutan a través de los ventanales. Fotos: Maju Franzán.

Cuando conocieron El Chocón, decidieron comprar un terreno y construir un quincho para poder viajar en las vacaciones desde Buenos Aires a esa villa a 88 kilómetros de Neuquén capital. Ese lote en un barrio abierto sobre la costa del embalse Ramos Mexía y sus tonos azules aparecía como una tentación.

Las aguas del Limay contenidas por el enorme muro de la central hidroeléctrica le daban vida a ese lago que podía ser artificial y sin embargo se veían tan lindo, como tan real el encanto agreste que lo rodeaba, las formaciones rocosas que emergían, las huellas de los dinosaurios y el circuito histórico que recorría las viviendas de los empleados de la represa que llegaron a comienzos de los ‘70 a ese punto árido del norte de la Patagonia, habitado por entonces por crianceros con sus cabras y ovejas donde de repente todo cambió a orillas del río.

La villa vive de cara al embalse. Foto: Turismo El Chocón.

Los Gigantes, una de las maravillas de El Chocón. Foto: @omaralexismoya

En kayak entre gigantes. Foto: @omaralexismoya

De Buenos Aires a El Chocón



El tiempo pasó y en la pandemia aquella pareja ya jubilada se preguntó qué hacía encerrada en un departamento en Buenos Aires. Y entonces, la decisión: apenas fuera posible, tirarían abajo el quincho y levantarían la casa donde vivirían después.

La casa tiene 160 metros cuadrados. Fotos: Maju Franzán

Área social.

Piedras, hormigón visto y vigas, ejes del proyecto.

Para eso contactaron al estudio de arquitectos neuquinos De Marchi Salcedo. De Marchi es Rodrigo. Conocía bien la zona bien: había nacido en el Chocón.

El resultado fue inevitable: una casa que encontró la manera de rendir homenaje a las primeras de la villa.

Destino El Chocón



El padre y la madre del arquitecto habían llegado a El Chocón desde Necochea, como parte de esa oleada que trajo más de cinco mil habitantes donde antes vivía un puñado de puesteros solitarios esparcidos en los campos.

Con el tiempo las viviendas transitorias se volvieron permanentes, se construyeron la escuela, el centro comercial, el cine, la cancha de fútbol, la de básquet y el hospital donde nació Rodrigo en 1975.



Y si El Chocón entró en la historia como la obra del siglo con su colosal muro de 2,5 km de largo, 400 metros de ancho en la base, 86 metros de altura y las turbinas que se conectaron con su aporte clave al sistema energético nacional, al futuro arquitecto era otra cosa lo que le impresionaba: la villa.



Recuerda el impacto de ver una ciudad consolidada, con espacios públicos, con calles asfaltadas iluminadas, polideportivo, pileta, centro comercial.

Techos inclinados y lucarnas asoman en las primeras casas, con el embalse de fondo en los 70..

Postales de los ’70 en el Chocón.



“Era como un mundo de fantasía la villa en esa época, en contraste con todo lo que pasaba en el resto del Valle. Cuando nos fuimos a vivir a Neuquén y a Plottier, el contraste era increíble cada vez que volvíamos. Y para mí era como ir a Disney, porque era todo fantástico”, relata.



Luego, en la Universidad Nacional de La Plata, con Federico Salcedo y su hermano Emiliano (también socio del estudio) supieron de la importancia arquitectónica que había tenido ese desarrollo. El proyecto fue del estudio Urgell, Penedo, Urgell. Uno de ellos era su profesor en la UNLP y lo admiraban,



Les resultó apasionante sumergirse en lo que planificaron hacer. Así lo contaban en el comienzo de la memoria descriptiva en 1968: “Sobre una de las mesetas del valle del Río Limay, a 80 mts. de éste, se seleccionó una olla natural protegida de los vientos, con una pendiente del 8%, frente al futuro embalse. El programa incluía 200 viviendas en lotes de 400 metros, un centro de actividades cívicas (iglesia, hostería, escuela, etc.) y una superficie de 40.001 m2.

Postales de los ’70 en el Chocón.



“Establecer una localización humana completa planteó interrogantes como el grado de densidad, ya que la naturaleza hostil llevaba a pensar en una alta concentración a los efectos de reducir circulaciones. También era importante considerar el cambio que introducía el lago en la geografía y en el clima”, explicaban también.



“La reducida población –200 familias – y el aislamiento de la zona acentuaban la necesidad de dar privacidad a los pobladores, relacionados permanentemente por su trabajo. Se proyectaron sectores de viviendas un tanto aisladas, en lotes de 400 m2, con los frentes principales abiertos a la red peatonal y los contrafrentes a la red vehicular a través de un jardín privado”, agregaban.



“Lo estudiamos desde el cariño y la fascinación por ese lugar, algo que todavía me sigue pasando”, dice hoy el arquitecto De Marchi. Ese es el escenario y esa es la historia detrás de este proyecto.

El proyecto



Ahora la memoria descriptiva es del 2021 y señala que la vivienda en un lote lindante al barrio original de la pareja que se mudó desde Buenos Aires a El Chocón se desarrolla principalmente en una sola planta, con una organización funcional clara que diferencia áreas sociales, privadas y de servicio.

Los planos y el detalle del techo inclinado.



“La casa está en una esquina, en un lote frente a una plaza. Ahí tenían el quincho que con mi familia alquilamos varios años para ir a pasar unos días de vacaciones”, cuenta el arquitecto.

La casa está cerca de la costa del lago.



Cuando le pidieron demolerla para construir una vivienda permanente, el estudio se decantó por una casa de un dormitorio, con un gran espacio social, todo con vista al lago.



La implantación responde a la topografía del terreno: resolvieron el desafío de los desniveles mediante plataformas y muros de contención.



El proyecto se abre hacia el jardín y las visuales, generando expansiones exteriores vinculadas al estar-comedor y al área de la piscina.



El acceso conduce a un espacio social integrado de estar, comedor y cocina, con amplias superficies vidriadas que aseguran iluminación natural y relación directa con el exterior. El sector privado se dispone de manera más reservada, para garantizar privacidad. Los locales húmedos y de servicio se agrupan para optimizar las instalaciones.

El sistema constructivo



Se resuelve con estructura de hormigón armado, losas planas y muros de hormigón visto.



Las carpinterías son de piso a techo, con paños fijos y corredizos. La materialidad exterior e interior combina hormigón visto, piedra natural y metal.



En el interior se utilizan pisos símil madera e iluminación empotrada. La imagen arquitectónica se define por volúmenes horizontales, líneas simples y una expresión contemporánea.



El guiño arquitectónico a las viviendas pioneras se expresa sobre todo en dos elementos: la inclinación de los techos y las lucarnas que dejan entrar la luz natural a través de los cristales y generan sensación de amplitud, la impresión de que los ambientes son más grandes.

Rescate emotivo



“El eje de composición de la vivienda tiene que ver con ese guiño a las construcciones de la villa. En algún punto la casa tiene semejanzas desde lo formal, con los techos y las lucarnas, como una especie de homenaje a la villa, que nos encanta en el estudio, nos parece una obra increíble. Y como nací ahí también era todo un desafío”, dice el arquitecto.



Por la falta de mano de obra, la cuadrilla viajó desde Neuquén y se instaló allí. Y los materiales provinieron de la zona. El criterio central: reducir al máximo el mantenimiento.

“Por eso mucha piedra en los muros, el zócalo murario y el resto de la estructura de hormigón visto, en las vigas, en los techos, en los laterales y una cocina integrada al estar-comedor. Y dejamos el patio hacia adelante, que es ese patio donde existe la pileta -explica el arquitecto:-. Ese mismo patio miraba a la plaza y desde la plaza al lago, para garantizar de esa manera que desde los lugares más sociales de la vivienda uno pudiera contemplar el lago. Ese era el criterio. Y protegerlo del asoleamiento del norte: toda la casa está orientada al sur”.

Ficha Técnica

Ubicación: Villa el Chocón, Neuquén, Patagonia, Argentina

Proyecto: DMS Arquitectos & Asoc

Área: 160 m²

Año: 2021

Duración de la obra: 12 meses

Sistema constructivo: tradicional

Dirección de obra: Arq Rodrigo De Marchi

Administración de obra y diseño en terminaciones: Arq Laura Pailaman, Arq David Cetrar

Constructor: DMS Arquitectos & Asoc

Fotografías: Maju Franzán

Sobre el estudio

Los arquitectos Rodrigo De Marchi, Federico Salcedo, Laura Pailaman y Emiliano De Marchi.