Nación creó una mesa para proteger las inversiones del RIGI del narcotráfico y el crimen organizado

Nación creó una mesa de coordinación interinstitucional para «fortalecer la prevención y mitigación de riesgos asociados al narcotráfico y la criminalidad organizada». La medida anunciada en el Boletín Oficial se impulsó con el objetivo de resguardar los proyectos bajo el Régimen de incentivos para Grandes Inversores (RIGI).

Mesa para proteger las inversiones del RIGI

Mediante la publicación de la Resolución 461/2026, el Ministerio de Seguridad Nacional informó la creación de la Mesa de Coordinación para la Seguridad de Inversiones Estratégicas. El documento detalla que el objetivo es «prevenir y mitigar» los riesgos que «puedan afectar a los proyectos de inversión estratégica del RIGI, sus áreas de influencia y sus infraestructuras críticas».

El Gobierno advirtió que los proyectos, que hacia fines del 2025 ya sumaban 10 propuestas aprobadas por más de USD 13.000 millones y otros 20 en evaluación, se concentran en provincias clave como San Juan, Catamarca, Salta, Mendoza, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires. En este sentido consideraron que «el volumen de capital y su dispersión geográfica pueden ser blanco de bandas criminales trasnacionales para el lavado de activos, contrabando, extorsión o infiltración económica».

El Ejecutivo confirmó que la medida entró en vigencia este 20 de mayo, a partir de su oficialización, y remarcó que la misma «no implica ningún gasto o erogación presupuestaria para el Ministerio».

Quiénes integran la mesa para proteger inversiones del RIGI

Según explica la resolución, mesa se constituye como un ámbito permanente y federal. La misma se compone de la siguiente manera:

Miembros Permanentes:

Secretaría de Seguridad Nacional: se encargará de analizar el despliegue de las Fuerzas Federales en el territorio y articular las acciones operativas con las provincias y municipios.

Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada: se encargará de la coordinación y la convocatoria junto a la Secretaría de Seguridad Nacional. También analizará específicamente los fenómenos criminales emergentes y riesgos de infiltración mafiosa.

Unidad Antimafia del Ministerio de Seguridad y Centro Regional de Información para la Lucha contra las Drogas: funcionarán como los encargados de procesar, sistematizar y analizar la información sobre amenazas criminales para generar insumos para la Mesa.

Las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales.

Miembros Invitados/Convocados (según pertinencia):

Autoridades y cuerpos policiales de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Ministerio de Economía.

SEDRONAR (Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina).

Por otra parte la resolución hace hincapié en la cooperación público-privada y detalla que:

Se autoriza a articular acciones con las empresas titulares de los proyectos RIGI , cámaras empresarias, contratistas, operadores logísticos y concesionarios de infraestructura.

, cámaras empresarias, contratistas, operadores logísticos y concesionarios de infraestructura. Se promoverá la creación de protocolos sectoriales de prevención, capacitaciones y canales formales de reporte de riesgos.

La cooperación es «de carácter voluntario y se explicita que no generará ninguna carga burocrática ni obligaciones económicas adicionales para las empresas».