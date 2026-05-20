Vaca Muerta: Ofrecen campamentos llave en mano para empresas energéticas

Alberta, empresa perteneciente a la cadena de retail patagónica Blancoamor, celebró una alianza estratégica con IDERO, líder en el país en construcción modular industrializada, para ofrecer campamentos llave en mano –o sea, construcción y operación- a las firmas que operan en Vaca Muerta y la traza del gasoducto que transporta lo producido en ese yacimiento petrolífero.

La presentación de este acuerdo, que incluye la construcción, equipamiento y servicios de dichos espacios habitacionales, se hará efectivo durante las 13° Jornadas de Energía, organizadas por Diario Río Negro hoy en la ciudad de Neuquén, donde se reunirán empresarios, funcionarios y expertos del sector.



IDERO tiene a su cargo la construcción modular de los espacios habitacionales que componen el campamento, mientras que el equipamiento interior (muebles, electrodomésticos, iluminación, etc) es provisto por la cadena de retail Blancoamor.

Además, Alberta ofrece otros servicios complementarios para estas unidades, como son los de seguridad, maestranza y mantenimiento, así como tiene a su cargo la obra civil de las zonas donde se instalan los campamentos.

Mediante esta alianza estratégica, Alberta e Idero ofrecen no solo la construcción de los campamentos sino también la operación diaria de los mismos. De esa manera, las empresas que deben instalarse en la zona solo tienen que abonar un costo por cama, teniendo todo el servicio resuelto.



Alberta, dedicada a abastecer con productos y servicios a las compañías que se instalan en Vaca Muerta, es el partner local responsable de la comercialización o gestión contractual, la operación de los campamentos y la coordinación del equipo local con presencia permanente en el yacimiento neuquino.

Al respecto, cabe destacar que Alberta es una empresa perteneciente al Grupo Blancoamor, que con base en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, cuenta con más de 40 años de trabajo local, y ha sabido transformase y adaptarse a los requerimientos de las necesidades actuales del sector hidrocarburífero, brindando soporte a las grandes compañías y complejos habitacionales que operan en la región.

La compañía ofrece, de esa manera, equipamiento integral de oficinas y complejos habitacionales, y ha sumado servicios de administración hotelera, seguridad patrimonial, limpieza y maestranza, contando con su propio software de administración hotelera para la zona. El grupo también ha apostado desde hace algunos años al desarrollo de parques logísticos de alta calidad en el triángulo de Vaca Muerta, y cuenta con una propuesta de logística de almacenamiento en ambas provincias.



Por su parte, IDERO está a cargo del diseño y la fabricación industrial de los módulos, la ingeniería estructural, el ensamble y las terminaciones. La empresa cuenta con más de 30 años de trayectoria en diseño, desarrollo y ejecución de soluciones constructivas industrializadas que utilizan el acero como material principal. Integra la industria con la arquitectura para desarrollar proyectos llave en mano con un mayor grado de diseño.

En su planta de construcción modular produce sus líneas viviendas modulares y, además, módulos estandarizados y a medida para minería, energía, oil & gas y otras industrias, con altos estándares de calidad, eficiencia energética y una rápida ejecución de proyectos, lo que garantiza tiempos de entrega reducidos.

Anteriormente, Alberta e IDERO ya habían trabajado en la construcción y equipamiento de los obradores de General Acha, Chacharramendi y Doblas, en el marco del desarrollo de Vaca Muerta y el sistema energético a nivel nacional.