Hormigón, luz y laguna: nadie quiere irse de esta casa de fin de semana

La casa está ubicada en Hudson, en la periferia de Buenos Aires. Fotos: Arq. Gonzalo Viramonte

El primer pedido que recibió el estudio Además Arquitectura, como le suele ocurrir cuando se trata de una casa de fin de semana, fue el de bajo mantenimiento. Y después, funcionalidad: espacios bien conectados, sobre todo aprovechando las visuales hacia la laguna. El resultado es esta maravilla de la que nadie se quiere ir rápido.

Ubicada en Hudson, en la periferia de la ciudad de Buenos Aires, esta vivienda se resuelve en dos plantas.



Sobre la planta de acceso se resuelve el acceso a través de un semicubierto con espacio para dos cocheras. Se accede inmediatamente al espacio más publico, el comedor y el living.



Un tabique de hormigón sirve tanto de estructura como de contenedor del espacio de cocina. Todo se relaciona con grandes ventanales a una galería que sirve de quincho hacia el jardín que enmarca la visual hacia la laguna.



La planta alta se compone de dos dormitorios hacia el frente con un baño compartido, mientras que el contrafrente, hacia la laguna, se dispone para toda la suite principal.

En el centro de la planta alta se resuelve como fuelle, la circulación y un jardín de invierno.



La materialidad principal de la casa es hormigón armado, mientras que para la fachada de mayor asoleamiento se optó́por muro de ladrillo con revoque para evitar los perjuicios del comportamiento del hormigón frente a la incidencia solar directa.



El gris del hormigón y de los revoques predominan sobre la imagen tanto externa como interna, destacando un lenguaje de geometrías simples pero por sobre todo brindando austeridad a la vivienda.

Ficha técnica

Estudio: Además Arquitectura

Ubicación: Barrio Villalobos, Hudson, Buenos Aires

Arquitecto a Cargo: Leandro A. Gallo

Superficie construida: 260 m2

Equipo de Diseño: Marco Patín, Agustín Sánchez

Fotografías: Arq. Gonzalo Viramonte

Mas inofrmación: ademasarquitectura.com