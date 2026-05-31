La ingeniería invisible detrás de una de las mayores obras de Neuquén

Máquinas y camiones parecen pequeños junto al inmenso pozo, una referencia de la magnitud de la obra de Forum Plaza. Detrás, la torre Forte del Complejo Gamma Norte. Fotos: Arq. Jose Migone

En el acceso norte de Neuquén crece un nuevo polo de desarrollo que cambia la fisonomía de la ciudad. A metros de la Torre Forte, que abrió ese camino con sus 12 pisos y su impactante fachada, empezó a tomar forma otra obra que promete modificar la postal de ingreso a la capital provincial.

Boceto de Forum Plaza. A la izquierda, el Complejo Gamma Norte, su vecino que ya es una realidad. Habrá una continuidad estética entre las dos obras.

Se trata de Forum Plaza, el megaproyecto que, por su escala, complejidad y propuesta urbana, se perfila como uno de los más importantes de los últimos años en la Patagonia.



Detrás de este ambicioso emprendimiento está la visión de dos empresas –la neuquina Servicios Confluencia y Loitegui Desarrollos, con base en Buenos Aires, 70 edificios construidos en Argentina, Brasil y Uruguay y dueña de la cadena de hoteles Loi Suites- que convergieron cada una con sus fortalezas para potenciarse y apostar a invertir en el salto de calidad que el crecimiento de Neuquén hacía necesario. Por eso este proyecto. Y los que vendrán.

El estado actual de la obra de Forum Plaza, el proyecto que avanza en su ingeniería subterránea en el acceso norte de Neuquén Capital.

Un proyecto pensado para cambiar el acceso norte

Aunque todavía gran parte de la obra permanece bajo tierra, el movimiento ya es imposible de ignorar.



Excavadoras, perforaciones profundas y una intensa actividad técnica marcan el ritmo de un emprendimiento que no solo busca levantar un nuevo polo comercial y de servicios, sino también redefinir la identidad urbana del acceso norte neuquino.



La obra prevé 439 pilotes de fundación y 243 anclajes activos, algunos de ellos con profundidades de hasta 19 metros. Estos elementos son fundamentales para estabilizar el terreno.

El proyecto fue concebido como un conjunto integral de gran escala, explica el arquitecto Hernán Pérez, director de obra y gerente de construcciones de Loitegui Desarrollos.



En su base, un enorme basamento de aproximadamente 27.000 metros cuadrados concentrará actividades comerciales, gastronómicas, espacios públicos y servicios.



Sobre esa estructura se elevarán dos grandes volúmenes edilicios que, en conjunto, sumarán otros 11.800 metros cuadrados y conformarán una nueva silueta urbana visible desde uno de los puntos de mayor circulación de la ciudad.

La propuesta arquitectónica no aparece aislada del entorno. Por el contrario, Forum Plaza fue pensado para integrarse visualmente con la torre Forte y todo el Complejo Gamma Norte, respetando su lenguaje arquitectónico, para consolidar así una continuidad estética en el sector.

Sin embargo, el emprendimiento también asume una condición vital: su ubicación estratégica, muy próxima al nodo vial del acceso norte, le permite destacarse como una verdadera ciudad objeto, una pieza urbana capaz de convertirse en referencia visual y simbólica para quienes ingresan a Neuquén.

Una ciudad dentro del mismo complejo

La magnitud del proyecto se refleja también en la diversidad de usos previstos.



Uno de los espacios más destacados será un salón de eventos de gran escala , acompañado por foyer y áreas de apoyo que, en conjunto, superarán los 3.800 metros cuadrados.

, acompañado por foyer y áreas de apoyo que, en conjunto, superarán los 3.800 metros cuadrados. La intención es convertirlo en uno de los recintos cubiertos más importantes de la zona, preparado para albergar espectáculos, congresos y actividades masivas.

A su alrededor se desplegarán locales comerciales y gastronómicos vinculados directamente con el espacio público, especialmente sobre Avenida Doctor Ramón y calles adyacentes.

vinculados directamente con el espacio público, especialmente sobre Avenida Doctor Ramón y calles adyacentes. El objetivo es generar un frente urbano activo , con circulación permanente de personas y actividad durante gran parte del día.

, con circulación permanente de personas y actividad durante gran parte del día. El diseño incorpora además más de 5.500 metros cuadrados de espacios exteriores distribuidos en distintos niveles. Terrazas, áreas de permanencia y recorridos peatonales buscarán aportar una experiencia urbana más dinámica y abierta, integrando circulación y encuentro social en un mismo conjunto.

buscarán aportar una experiencia urbana más dinámica y abierta, integrando circulación y encuentro social en un mismo conjunto. La operación del complejo estará acompañada por un sistema de estacionamiento de gran capacidad, con más de 700 plazas distribuidas en varios niveles y accesos diferenciados para ordenar los flujos vehiculares y peatonales.

y accesos diferenciados para ordenar los flujos vehiculares y peatonales. Una infraestructura indispensable para un proyecto pensado para recibir miles de personas de manera simultánea.

La obra empieza bajo tierra



Pero si hay una etapa que por estos días concentra toda la atención técnica, esa es la que ocurre bajo la superficie ya que Forum Plaza atraviesa uno de los procesos más complejos de toda la obra: la construcción de su infraestructura subterránea.



La tecnología aplicada incluye sistemas de perforación continua CFA, que permiten reducir vibraciones y adaptarse mejor a las características variables del suelo.

La intervención contempla la excavación de aproximadamente 40.000 metros cúbicos de suelo, un volumen que da cuenta de la dimensión real del emprendimiento.

Para ejecutar esa tarea en condiciones seguras, los ingenieros desarrollan un sofisticado sistema de contención perimetral compuesto por pilotes perforados, anclajes activos y tabiques de submuración.

Ingeniería de precisión para contener el terreno



En total, la obra prevé la ejecución de 439 pilotes de fundación y 243 anclajes activos, algunos de ellos con profundidades de hasta 19 metros. Estos elementos son fundamentales para estabilizar el terreno y soportar las enormes tensiones generadas durante la excavación.



La tecnología aplicada incluye sistemas de perforación continua CFA, que permiten reducir vibraciones y adaptarse mejor a las características variables del suelo.

A eso se suma un minucioso proceso de control estructural: cada anclaje es perforado, armado, inyectado con cemento y posteriormente tensado mediante gatos hidráulicos, con verificaciones individuales de presión, deformación y comportamiento.



En las próximas etapas se incorporarán además dos grúas torre de gran porte, claves para el desarrollo vertical y la logística de una obra que ya exhibe una escala operativa inédita para el sector.



Por ahora, gran parte de Forum Plaza permanece invisible para quienes pasan por el lugar. Sin embargo, debajo de la superficie ya se ejecuta la ingeniería que sostendrá uno de los emprendimientos más trascendentes de la nueva etapa urbana de Neuquén. Una obra que todavía no muestra su forma definitiva, pero que ya comenzó a transformar el paisaje de la ciudad.

«No hay excavación en Neuquén que haya ido más profundo»

El director de obra de Forum Plaza es el arquitecto Hernán Pérez. De 48 años, graduado en la Universidad de Buenos Aires (UBA), llegó a Neuquén en el 2010, contratado para construir un edificio. A esta altura, ya lleva doce: el dinamismo y la geografía del norte de la Patagonia lo atraparon, se radicó en la capital provincial y ya se considera un neuquino más.

El arquitecto Hernán Pérez en la obra de Forum Plaza.



Hoy es gerente de construcciones de Loitegui Desarrollos y Forum Plaza representa el mayor desafío profesional que haya encarado hasta el momento.



-No hay excavación en Neuquén que haya ido más profundo que esta- dice el arquitecto. Aún recuerda cada detalle de aquella mañana en que observó el terreno junto a todo el equipo: había un espejo de agua formado por la lluvia y todo lo que bajaba del barrio en su camino a la Ruta 7.

Encontrar la respuesta técnica fue clave para empezar la obra y eso se refleja en los 439 pilotes de fundación y los 243 anclajes estructurales.

El arquitecto estima que cuando tome más ritmo, los trabajos demandarán una media de 200 personas.

Forum Plaza en números