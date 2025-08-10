«No estábamos tan locos»: así construyeron esta casa sobre una pendiente en San Martín de los Andes

La parte alta se sostiene mediante vigas y columnas de hormigón armado. Abajo hay un muro de contención de gaviones, canastos de malla galvanizada rellenos con piedra como los de la Ruta de los 7 lagos. La casa tiene 164 metros cuadrados.



Un sueño. Eso representaba para una pareja construir su casa en San Martín de los Andes, de cara al lago Lácar, el cerro Chapelco y con vistas a la ciudad sobre una pendiente muy pronunciada en el paradisíaco suroeste de la provincia de Neuquén.

Un desafío. Eso representaba para el estudio 40Sur Arquitectura darle forma a ese sueño. Y el primer paso fue buscar la respuesta a la pregunta clave: cómo construir sobre esa pendiente.

Un sueño en marcha

El proyecto fue encargado por una pareja de Neuquén Capital que había comprado el lote unos años antes con el objetivo de edificar una vivienda para mudarse y vivir su retiro laboral en plena Cordillera de los Andes.

Ventanales para integrarse al entorno cordillerano.

Madera de pino multilaminado para estructuras y techos.



La construcción fue pensada teniendo en cuenta que se presentaba otro factor a resolver: sobre la complejidad de la topografía inclinada del terreno, los clientes querían una casa en una sola planta. La llamarían La valiente.

Pero antes, para que fuera realidad, el estudio tenía una misión tan atractiva como desafiante: en un lote de 900 m2 debía diseñar una casa de 164 metros cuadrados en una sola planta sobre esa pendiente.

Por entonces, mientras pensaban cómo lo resolverían, no podían imaginar que en 2024 ese proyecto sería seleccionado para participar como obra del año en ArchDaily.com, una de las más influyentes plataformas de arquitectura del mundo.

La primera decisión



“Comenzamos probando las variantes más comunes y el programa no nos entraba, así que finalmente tomamos la decisión de generar una planta alargada hacia la parte baja del terreno: unos 8 metros de altura separan la parte alta de la parte baja”, señalan los autores del proyecto. Esta planta, continúan, se sostiene mediante vigas y columnas de hormigón armado.

Madera de lenga para los detalles exteriores y el deck.



“Estas columnas fundadas sobre el terreno natural hubieran sido de 5,5 metros de alto, nos parecía excesiva esa cantidad, por lo tanto, optamos por aportar material grueso de cantera hasta lograr reducir esta altura a 3,40 metros”, explica el arquitecto Federico Guelfi.

Gaviones como en la 40



¿Cómo lograron esa reducción? “Esto lo conseguimos mediante el diseño de muro de contención de gaviones, son canastos de malla galvanizada rellenos con piedra, muy comunes en la zona, ya que son una solución rápida y duradera para lograr estos trabajos. Se pueden apreciar en la Ruta de los 7 lagos”, continúa.

La galería y el deck. Abajo, los gaviones.

Luz natural



Una vez dado ese paso clave, el estudio 40 Sur Arquitectura tenía que resolver la forma de generar entradas de luz natural, ya que el terreno se encuentra en la parte baja de un loteo orientado hacia el sureste, con vistas a la ciudad, al lago Lácar y al Cerro Chapelco, es decir tres de los escenarios que atraen a los turistas a esa joya de la Patagonia en la cordillera de Neuquén.

Diseñaron un techo quebrado para que entre luz natural.



“Para esto diseñamos un techo quebrado que nos generara una lucarna hacia el norte, de esta manera podíamos conseguir la entrada de sol durante algunas horas”, relata Federico. Esa abertura, además de luminosidad, aportó otro detalle estético.



La disposición de la planta, luego de mucho trabajo de máquinas, les permitió abrirse al entorno generando la entrada de luz solar y las mejores vistas a la ciudad y al lago Lácar.

Los materiales



En cuanto a los materiales elegidos para la obra fueron la madera de pino multilaminado para las estructuras y los techos, madera de kiri para los revestimientos interiores, madera de lenga para los detalles exteriores y deck.

Pantalla gigante natural al bosque y las montañas.



“Para el revestimiento exterior nos pedían que fuera algo de poco mantenimiento, así que optamos por chapa acanalada negra”, afirma el arquitecto.

El sistema constructivo



“Con respecto al sistema constructivo, optamos, como en el resto de nuestras obras, por paneles tipo SIP autoportantes, que aportan no sólo rapidez, sino también la aislación necesaria para contrarrestar el frío clima del invierno”, señala la memoria descriptiva del proyecto.



Revestimiento: chpas acanaladas negras

“Estos paneles, al tener un alma de poliestireno, son muy eficientes térmicamente. Y también, al ser un panel rígido de casi tres m2 de superficie, favorece a la rapidez constructiva, reduciendo a casi la mitad los tiempos de ejecución de las obras”, agrega.

La valiente



En la selección 2024 de las mejores obras del mundo el influyente portal ArchDaily seleccionó este proyecto construido en San Martín de los Andes. Tras conocerse la noticia, entre los mensajes de felicitación que recibió el estudio, uno de ellos generó una satisfacción especial. Lo envió la propietaria de la casa.



“En un terreno difícil, al que se le ganaron las vistas y la entrada de luz, con un proyecto ambicioso, que nos hizo transpirar a todos, pero que cada mañana y atardecer cuando miramos por la ventana pensamos que no estábamos tan locos todos y que nos animamos. Así nació y se desarrolló La Valiente. Nos da tanta alegría día a día!”

Tras agradecerle el mensaje, Federico le contestó además que era un nombre perfecto para la casa en la que viven. ¿Cómo recuerda el tiempo en que proyectaron esta obra? “Fue un gran desafío, sobre todo por mi poca experiencia al momento con algunos temas como las contenciones y el relleno que hicimos para nivelar el terreno”.

Mini bío

El arquitecto Federico Guelfi durante la construcción de la casa.

Federico Guelfi (estudio 40Sur Arquitectura) se recibió de arquitecto en la Universidad Abierta Interamericana, (UAI) en el 2010. Tiene 47 años. El arquitecto vivía en Junín de los Andes cuando la construyeron y después se mudó a San Martín de los Andes, donde reside ahora. Allí se desarrollan hoy la mayoría de los proyectos del estudio.

Ficha técnica

Ubicación: San Martín de los Andes

Estudio: 40Sur Arquitectura

Área: 164 m²

Fotografías: @dominguezfotoarq

Proveedores: Propanel

Contacto: https://www.instagram.com/40surarquitectura/?hl=es