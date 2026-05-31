De la mano de Wemby, San Antonio bajó al campeón y se metió en la final de la NBA

San Antonio se hizo gigante en el séptimo juego, le ganó como visitante a Oklahoma y volvió a la final de la NBA después de 12 años. Los Spurs superaron por 111-103 al Thunder, que defendía la corona, y serán los rivales de los Knicks en la definición por el anillo.

Victor Wembanyama fue la gran figura con 22 puntos, pero estuvo muy bien secundado por Julian Champagnie (20), Stephon Castle (16) y De’Aaron Fox (15). En los campeones salientes no alcanzaron los 35 puntos de Shai Gilgeous-Alexander y los 17 de Cason Wallace.

Champagnie fue el socio ideal de Wemby y llegó hasta los 20 puntos.

El mejor arranque de San Antonio

Los Spurs tuvieron un gran arranque desde la defensa y liderados por 9 puntos de Castle, para sacar hasta 12 de ventaja. El Thunder necesitó los ingresos de Mccain y Caruso para reaccionar y estampar un 14-5 que los puso 32-25 abajo al final del primer cuarto.

En el segundo parcial apareció a cuentagotas Wemby y San Antonio encontró soluciones en Champagnie y Fox. Sin embargo, en OKC Shai fue imparable con 15 puntos y 19 en el primer tiempo para llevar a los locales a pasar al frente. Pero San Antonio tuvo un mejor cierre con buenas defensas para llegar al entretiempo arriba por 56-53.

Vcitor, 224 centímetros de entrega y talento, al servicio de los Spurs.

La bancó en el cierre y es finalista

Con la carga del rebote ofensivo (8) y apariciones de Champagnie y de Wemby, los Spurs volvieron a alejarse por 11 de máxima. Sin embargo, el Thunder apostó por SGA en modo MVP y por Williams desde el banco para remontar una vez más y cerrar el tercero con ventaja visitante por 80-77.

En el capítulo final, San Antonio continuó con el control del ritmo a partir de Wemby y apariciones claves de Champagnie. El Thunder volvió a reaccionar con Wallace, pero SGA sintió el trajín físico y una gran defensa en el último cuarto de San Antonio que le permitió aquí solo 4 puntos. Así, los pibes confirmaron su crecimiento y volvieron a la final de la NBA. Y van por el sueño máximo.

Info: Básquet Plus