«La arquitectura en la Patagonia ya no busca aislarse de la naturaleza ni domarla, sino aliarse con ella»

Un refugio solitario. Esta casa en el sur de Chile diseñada por el estudio SAA Arquitectura + Territorio es un gran ejemplo de adaptación al entorno Fotos: Cristóbal Correa..

¿Se puede diseñar igual en Buenos Aires, en Santiago de Chile o en ciudades y pueblos del sur? La respuesta es no. El XII Congreso Binacional de Arquitectura en Patagonia, celebrado en el Hotel Arakur de Ushuaia, dejó una certeza en la comunidad de arquitectos y constructores: el diseño debe responder en la región, antes que nada, a la identidad de su propio territorio.

Bajo el lema “Memorias del sur e identidades del presente”, profesionales de ambos lados de la cordillera debatieron cómo el avance tecnológico y la urgencia climática obligan a repensar las viviendas del futuro.



Lenga. Fiel a su entorno, la estructura del proyecto en el sur chileno cobra vida a través de madera de la zona.

Para quienes habitan la Patagonia, la eficiencia energética dejó de ser una referencia sustentable para convertirse además en una necesidad económica y de confort.

Tres ejes

El encuentro abordó los tres ejes que ya impactan en la forma de proyectar en nuestra región.

El ángulo del techo. Fue calculado para capturar la luz solar durante el invierno y obstruirla en las horas de radiación más fuerte en verano.

1. El valor de lo local. El concepto estrella del congreso fue la “Innovación situada”. Los expertos coincidieron en que no sirve aplicar recetas de construcción pensadas para climas templados, sino que la verdadera arquitectura eficiente nace del conocimiento profundo del lugar. Analizar la trayectoria del sol en invierno, la dirección de las ráfagas de viento predominantes y priorizar los materiales que la propia zona provee son los primeros pasos para proyectar de forma inteligente.



El concepto estrella del congreso fue la “Innovación situada”. Los expertos coincidieron en que no sirve aplicar recetas de construcción pensadas para climas templados, sino que la verdadera arquitectura eficiente nace del conocimiento profundo del lugar. Analizar la trayectoria del sol en invierno, la dirección de las ráfagas de viento predominantes y priorizar los materiales que la propia zona provee son los primeros pasos para proyectar de forma inteligente. 2. La casa como abrigo térmico En la Patagonia, calefaccionar es caro y genera un alto impacto ambiental. Por eso, el foco de las ponencias técnicas estuvo en la “envolvente edilicia”; es decir, el diseño integral de techos, muros y pisos. La prioridad actual es planificar la volumetría de la casa para que funcione como un verdadero escudo térmico. Una vivienda bien aislada minimiza las pérdidas de calor, elimina los puentes térmicos por donde se cuela el frío y reduce en forma drástica el consumo de gas o electricidad.



En la Patagonia, calefaccionar es caro y genera un alto impacto ambiental. Por eso, el foco de las ponencias técnicas estuvo en la “envolvente edilicia”; es decir, el diseño integral de techos, muros y pisos. La prioridad actual es planificar la volumetría de la casa para que funcione como un verdadero escudo térmico. Una vivienda bien aislada minimiza las pérdidas de calor, elimina los puentes térmicos por donde se cuela el frío y reduce en forma drástica el consumo de gas o electricidad. 3. Las ventanas no son solo para mirar. En el clima austral, las aberturas se han convertido en el componente más crítico de cualquier obra. Una ventana mal elegida o mal colocada puede arruinar el mejor de los aislamientos. Las charlas técnicas demostraron que la elección de tecnología en aberturas (que resista las fuertes ráfagas y garantice el hermetismo) es vital para el confort interior y para cuidar el bolsillo a largo plazo.

El territorio vivo



El cierre del congreso binacional dejó una mirada optimista pero desafiante, una invitación a dejar de ver al suelo austral como un simple terreno inerte donde implantar una obra, y empezar a entenderlo como un organismo dinámico que respira, cambia y pulsa a través del clima y de las comunidades que lo habitan. Por eso, el diseño pasivo, la bioconstrucción y la adaptación climática ya no son el futuro; son el presente de una región que exige ciudades de borde más sustentables, habitables y respetuosas con el paisaje que las rodea. Como dijo uno de los arquitectos: «La arquitectura en la Patagonia ya no busca aislarse de la naturaleza ni domarla, sino aliarse con ella»