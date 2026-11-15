Suiza en familia: cómo hacer base al pie de los Alpes sin fundirse en el intento

Viajar en auto por los Alpes permite descubrir pueblos y paisajes a otro ritmo. Para recorrer las autopistas suizas es obligatoria la viñeta anual, que cuesta 40 francos.

Entramos a Suiza por la ruta, en abril de 2026, con la valija de un viaje que ya llevaba casi dos semanas encima. Veníamos de Colmar, en Alsacia, y teníamos por delante el tramo de montaña de un recorrido de 21 noches por Europa. Adelante íbamos Vicky y yo; atrás, mi suegra Mónica entre Ema, de 8 años, y Luchi, de 4. Elegimos un Fiat Doblò de siete plazas de Alamo aunque éramos cinco, y en los Alpes entendimos por qué: el lugar que sobraba era para las valijas, las bolsas del súper y las camperas que entraban y salían a cada parada. Estas son las claves para armar ese tramo sin sorpresas.

Por qué Château-d’Œx y no Interlaken

Interlaken es el primer nombre que aparece cuando uno busca los Alpes suizos, y por eso mismo es donde más se paga. Nosotros miramos el mapa con otra pregunta: dónde podíamos tener una casa entera, con cocina y lugar para cinco, a una distancia de manejo razonable.

La respuesta fue Château-d’Œx, un pueblo de unos 3.500 habitantes en la Suiza francófona, cerca de Gstaad. Es más pintoresco, más tranquilo y más económico. La casa la reservamos por Airbnb y pagamos 350 dólares por las tres noches, al momento de nuestro viaje.

El pueblo fue base, no destino. Ahí dormíamos, cocinábamos y descansábamos. Las salidas las hicimos a los alrededores y a la región de Interlaken.

Si viajás en auto, buscá alojamiento en los valles vecinos y no en los centros más conocidos: con una hora y media de ruta llegás a los mismos paisajes, y la noche cuesta bastante menos. Si te movés en tren, Château-d’Œx tiene conexión cada hora con Montreux, a una hora aproximadamente, y con Zweisimmen vía Gstaad.

El valle de Lauterbrunnen combina cascadas, pueblos y cumbres nevadas. Es una excursión posible para hacer en familia y a distintos ritmos.

La mecedora del patio

Hay un momento del viaje que no figura en ninguna guía. La casa tenía en el patio unas sillas mecedoras de esas que te dejan medio recostado. Al final del día nos sentábamos ahí a mirar las montañas, blancas de nieve hasta la cumbre, sin hacer nada más.

Viniendo de la Patagonia, uno cree que ya tiene la cordillera incorporada. Los Alpes se sienten distintos: más cerca, más verticales, con los pueblos apoyados en las laderas.

Esa escena explica por qué conviene una casa y no un cuarto de hotel. Con chicos, el tiempo quieto en un lugar lindo vale tanto como la excursión. Cuando reserves, mirá las fotos del exterior y no solo las de las habitaciones: el patio o el balcón con vista también es parte de lo que pagás.

Cocinar en casa, la cuenta que cierra

Si hay un consejo que sostiene el presupuesto en Suiza, es este: cociná. Hicimos las compras en Coop, una de las dos grandes cadenas de supermercados del país junto con Migros. La cuenta fue razonable, sobre todo comparada con lo que cuesta sentarse a comer afuera.

Los quesos fueron un capítulo aparte. Lo que en Argentina sería una tabla para una ocasión especial, allá es una compra de góndola. Varias noches cenamos en la casa con lo que traíamos del súper, y nadie extrañó el restaurante.

La fricción llegó por otro lado: en los pueblos todo cierra temprano, y después de las 19 no hay vida en la calle. Organizá las compras durante el día y no cuentes con salir a buscar algo a la noche. Tené en cuenta además que los domingos la mayoría de los comercios no abre.

Pagamos todo con tarjeta de crédito, en francos suizos, y el banco hizo la conversión después. Si la terminal te ofrece cobrarte en pesos o en dólares, elegí siempre la moneda local: la conversión que hace el comercio suele salir más cara.

Lauterbrunnen, el valle de las cascadas

La salida fuerte fue al valle de Lauterbrunnen, a unos 90 kilómetros de Château-d’Œx, alrededor de una hora y media de ruta. Dejamos el auto en el estacionamiento frente a la estación de tren y salimos a caminar por el pueblo y por el sendero desde donde se ven las cascadas.

Ema y Luchi iban emocionadas. El agua cae por las paredes de roca que encierran el valle, y la nieve todavía cubría las cumbres de alrededor. Caminamos sin apuro, cada uno a su ritmo. Cuando Mónica se cansaba, buscaba dónde sentarse con Luchi y se quedaban las dos mirando el paisaje, mientras Vicky, Ema y yo seguíamos un tramo más por el sendero. Cuando volvíamos, las encontrábamos en el mismo lugar, sin ganas de irse.

Ese es el valor del sendero: es llano y no hay que llegar a ningún lado. Con chicos pequeños o con abuelos en el grupo, no hace falta que todos hagan el recorrido completo. Acordá un punto de encuentro y dejá que cada uno camine hasta donde quiera.

En Lauterbrunnen conviene asumir que el estacionamiento se paga, y por hora: nosotros pagamos unos 5 dólares la hora. Arrancá temprano desde la base: con una hora y media de ida y otra de vuelta, el día se acorta rápido.

Si querés sumar las cascadas de Trümmelbach, que caen por dentro de la montaña, están unos 3 kilómetros más adelante por el mismo valle. Abren desde principios de abril, según el clima, y con el deshielo de primavera tienen más caudal. Un dato si viajás con bebé: no son aptas para cochecito.

Interlaken y una fondue que no estaba en el plan

La fondue no la encontramos en ninguna guía, sino en la charla con unos suizos en Lauterbrunnen. Nos recomendaron un lugar en las afueras de Interlaken, y de regreso a Château-d’Œx fuimos a buscarlo.

Era una casona antigua que funcionaba como hostel. Abajo tenía un restaurante que servía una sola cosa: fondue. Pagamos unos 40 dólares por persona, y lo sentimos en el bolsillo. Pero el precio tenía una lógica: cuando la olla empezaba a vaciarse, volvían a traer más queso y más cosas para pinchar. Una locura de sabores.

La fondue fue una de las experiencias gastronómicas del viaje. La recomendación llegó de boca de habitantes de la zona, lejos de las búsquedas habituales en internet.

Dos consejos de esa noche. Preguntá a la gente del lugar antes de elegir restaurante: en las zonas más turísticas, la mejor pista no está en el celular. Y que la fondue sea el gusto del viaje y no la rutina: hacela una vez, bien elegida, y que el resto de las comidas salgan de la cocina de la casa.

El cruce, el clima y los papeles

Cruzamos desde Francia con cierta tensión. Nos habían advertido que en Suiza todo era muy correcto y estricto, y que la frontera podía ser un trámite largo. La realidad fue otra: pasamos sin detenernos, con la viñeta ya comprada online. Antes de llegar a Château-d’Œx paramos a almorzar en Berna y caminamos un rato por el centro (esto lo dejaremos para otra lectura), y después seguimos viaje hasta la casa.

La explicación es simple: Suiza forma parte del espacio Schengen, así que entre Francia y Suiza no hay control migratorio. Pero Suiza no pertenece a la Unión Europea ni a su unión aduanera, así que puede haber controles de aduana al azar. Llevá los pasaportes a mano en el auto, no en el fondo de la valija.

En Suiza, hacer las compras en el supermercado y cocinar en el alojamiento es una de las claves para cuidar el presupuesto. Los quesos locales fueron protagonistas de varias cenas.

Abril resultó un acierto que no esperábamos. Las montañas estaban cargadas de nieve, pero los días fueron soleados, templados y bien primaverales. La contracara es que abril cae entre temporadas, cuando algunos trenes y teleféricos de montaña cierran por mantenimiento antes del verano. Si tenés una cumbre puntual en la lista, chequeá la fecha de apertura en su sitio oficial antes de viajar.

Los argentinos entran a Suiza sin visa por hasta 90 días dentro de un período de 180 en el espacio Schengen. El pasaporte tiene que tener al menos tres meses de vigencia después de la fecha de salida. Ojo con la cuenta: los 90 días corren desde que entraste al espacio Schengen, no desde que llegaste a Suiza. En nuestro caso, el reloj arrancó en Madrid.

El ETIAS, la autorización electrónica que la Unión Europea viene anunciando, todavía no está en funcionamiento y se espera para 2027, sin fecha confirmada. Revisalo antes de viajar. Y si viaja uno solo de los padres con los chicos, necesita la autorización de viaje del otro progenitor, que se tramita en Argentina antes de salir.

Para manejar por las autopistas suizas es obligatoria la viñeta. Cuesta 40 francos y es anual: no hay versiones de días ni de semanas. La de 2026 vale hasta el 31 de enero de 2027. La versión electrónica queda asociada a la patente, así que no se pega nada en el parabrisas. Si alquilás el auto en otro país, como nosotros en Madrid, preguntá en el mostrador si tiene viñeta suiza. Comprala en la tienda oficial de la aduana suiza y evitá los revendedores que suman comisión.

Lo que haríamos distinto

Quedarnos más días. Tres noches alcanzan para entender cómo funciona Suiza, no para recorrerla. Nos fuimos con la sensación de haber visto apenas la puerta.

Si podés, sumá dos o tres noches y repartí las salidas: un día para Lauterbrunnen, otro para Interlaken y sus alrededores, y otro sin agenda, en la mecedora. Suiza es cara, sí. Pero vale la pena, y planificada así, la cuenta cierra mejor de lo que parece desde acá.

Info útil para el viajero

Ingreso: sin visa hasta 90 días en 180 (espacio Schengen). Pasaporte con al menos 3 meses de vigencia después de la salida.

sin visa hasta 90 días en 180 (espacio Schengen). Pasaporte con al menos 3 meses de vigencia después de la salida. Frontera terrestre: desde Francia no hay control migratorio, pero puede haber control aduanero. Pasaportes a mano.

desde Francia no hay control migratorio, pero puede haber control aduanero. Pasaportes a mano. ETIAS: todavía no rige; se espera para 2027, sin fecha confirmada.

todavía no rige; se espera para 2027, sin fecha confirmada. Viñeta de autopistas: CHF 40, anual y obligatoria. Comprala online en la tienda oficial antes de cruzar.

CHF 40, anual y obligatoria. Comprala online en la tienda oficial antes de cruzar. Moneda: franco suizo (CHF). Si pagás con tarjeta, elegí siempre cobrar en moneda local.

franco suizo (CHF). Si pagás con tarjeta, elegí siempre cobrar en moneda local. Mejor época: abril ofrece montañas nevadas y días templados, pero algunos medios de elevación cierran entre temporadas.

abril ofrece montañas nevadas y días templados, pero algunos medios de elevación cierran entre temporadas. Seguro de viaje: muy recomendable, porque la atención médica privada en Suiza es costosa.

Marcelo García comparte sus experiencias en @viajoconvos.