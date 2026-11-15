Tormentas y ráfagas de hasta 50 km/h: el pronóstico para este domingo en Neuquén y Río Negro

Para este domingo 15 de noviembre, el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirma un giro en las condiciones meteorológicas en Neuquén y Río Negro. Se espera una combinación de temperaturas que no superarán los 25°C con tormentas y ráfagas intensas hacia la tarde.

Mirá el pronóstico ciudad a ciudad.

Del Alto Valle a Vaca Muerta: qué dice el pronóstico para este domingo 15 de noviembre

Las ciudades que componen el Alto Valle, junto al corredor Vaca Muerta, transitan una jornada con fuerte inestabilidad atmosférica.

Neuquén capital y General Roca: el termómetro trepará hasta los 27°C y 28°C durante el mediodía, pero el panorama cambiará drásticamente hacia la tarde.



el termómetro trepará hasta los durante el mediodía, pero el panorama cambiará drásticamente hacia la tarde. Probabilidad de tormentas: el SMN elevó la probabilidad de precipitaciones y tormentas aisladas a un 40-70% en la franja vespertina.



el SMN elevó la probabilidad de precipitaciones y tormentas aisladas a un en la franja vespertina. Viento en alerta: el fenómeno estará acompañado por ráfagas de sector oeste que alcanzarán velocidades de 42 a 50 km/h.

La Cordillera con fuertes chaparrones y actividad eléctrica este domingo

La franja andina experimenta un domingo pasado por agua, con acumulados importantes y un marcado descenso de la sensación térmica.

Bariloche, San Martín de los Andes y Villa La Angostura: Las lluvias y tormentas eléctricas dominan toda la jornada, con probabilidades que oscilan entre el 40% y el 70% .



Las lluvias y tormentas eléctricas dominan toda la jornada, con probabilidades que oscilan entre el . Temperaturas contenidas: Las máximas apenas rondarán los 20°C y 22°C, reforzando un ambiente fresco y húmedo en los principales centros turísticos de la región.

Valle Medio y Costa: calor previo y rotación del viento

El este rionegrino concentra las marcas térmicas más altas antes de la llegada del frente inestable.