Alerta amarilla por tormentas en Neuquén, Río Negro y tres provincias más este domingo 15: los peores horarios y las recomendaciones

Recomendaciones para transitar por rutas durante lluvias y tormentas, Foto: Gentileza Vialidad Nacional.

El tiempo se pone difícil en el norte patagónico y Cuyo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) encendió las alarmas al emitir un alerta amarillo por tormentas fuertes que obligan a suspender planes y extremar los cuidados al aire libre.

El aviso oficial afecta de manera directa a todo el territorio de Neuquén y a la cordillera de Río Negro. El frente de mal tiempo también alcanza a las provincias de Mendoza, San Luis y La Pampa.

El peor horario: a qué hora llega lo más fuerte

Los especialistas del clima advirtieron que la inestabilidad atmosférica llegará a su punto más crítico durante la tarde. En esa franjas horaria se concentrarán los chaparrones más intensos.

El reporte técnico detalla que las tormentas vendrán con:

Lluvias abundantes: se esperan acumulados de agua de entre 10 y 30 mm , que podrían ser mayores en algunos sectores puntuales.



se esperan acumulados de agua de entre , que podrían ser mayores en algunos sectores puntuales. Fenómenos peligrosos: actividad eléctrica constante, caída de granizo y ráfagas de viento muy fuertes.

Recomendaciones clave para cuidarse

Ante el riesgo de anegamientos y problemas en las calles, el organismo nacional difundió una guía rápida de prevención: