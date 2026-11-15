Alerta amarilla por tormentas en Neuquén, Río Negro y tres provincias más este domingo 15: los peores horarios y las recomendaciones
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas para este domingo en el norte de la Patagonia y parte de Cuyo. Se esperan fuertes precipitaciones y granizos. Cuál será el peor horario.
El tiempo se pone difícil en el norte patagónico y Cuyo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) encendió las alarmas al emitir un alerta amarillo por tormentas fuertes que obligan a suspender planes y extremar los cuidados al aire libre.
El aviso oficial afecta de manera directa a todo el territorio de Neuquén y a la cordillera de Río Negro. El frente de mal tiempo también alcanza a las provincias de Mendoza, San Luis y La Pampa.
El peor horario: a qué hora llega lo más fuerte
Los especialistas del clima advirtieron que la inestabilidad atmosférica llegará a su punto más crítico durante la tarde. En esa franjas horaria se concentrarán los chaparrones más intensos.
El reporte técnico detalla que las tormentas vendrán con:
- Lluvias abundantes: se esperan acumulados de agua de entre 10 y 30 mm, que podrían ser mayores en algunos sectores puntuales.
- Fenómenos peligrosos: actividad eléctrica constante, caída de granizo y ráfagas de viento muy fuertes.
Recomendaciones clave para cuidarse
Ante el riesgo de anegamientos y problemas en las calles, el organismo nacional difundió una guía rápida de prevención:
- Evitá salir de tu casa si no es necesario.
- No saques la basura y mantené limpios los desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá la luz si ves que empieza a entrar agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Asegurá objetos en patios o balcones que puedan volar por el viento.
- Buscá refugio inmediato en un techo seguro si estás al aire libre.
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