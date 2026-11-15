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Alerta amarilla por tormentas en Neuquén, Río Negro y tres provincias más este domingo 15: los peores horarios y las recomendaciones

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas para este domingo en el norte de la Patagonia y parte de Cuyo. Se esperan fuertes precipitaciones y granizos. Cuál será el peor horario.

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Redacción

Por Redacción

Recomendaciones para transitar por rutas durante lluvias y tormentas, Foto: Gentileza Vialidad Nacional.

Recomendaciones para transitar por rutas durante lluvias y tormentas, Foto: Gentileza Vialidad Nacional.

El tiempo se pone difícil en el norte patagónico y Cuyo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) encendió las alarmas al emitir un alerta amarillo por tormentas fuertes que obligan a suspender planes y extremar los cuidados al aire libre.

El aviso oficial afecta de manera directa a todo el territorio de Neuquén y a la cordillera de Río Negro. El frente de mal tiempo también alcanza a las provincias de Mendoza, San Luis y La Pampa.

El peor horario: a qué hora llega lo más fuerte

Los especialistas del clima advirtieron que la inestabilidad atmosférica llegará a su punto más crítico durante la tarde. En esa franjas horaria se concentrarán los chaparrones más intensos.

El reporte técnico detalla que las tormentas vendrán con:

  • Lluvias abundantes: se esperan acumulados de agua de entre 10 y 30 mm, que podrían ser mayores en algunos sectores puntuales.
  • Fenómenos peligrosos: actividad eléctrica constante, caída de granizo y ráfagas de viento muy fuertes.

Recomendaciones clave para cuidarse

Ante el riesgo de anegamientos y problemas en las calles, el organismo nacional difundió una guía rápida de prevención:

  1. Evitá salir de tu casa si no es necesario.
  2. No saques la basura y mantené limpios los desagües y sumideros.
  3. Desconectá los electrodomésticos y cortá la luz si ves que empieza a entrar agua.
  4. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  5. Asegurá objetos en patios o balcones que puedan volar por el viento.
  6. Buscá refugio inmediato en un techo seguro si estás al aire libre.


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El tiempo se pone difícil en el norte patagónico y Cuyo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) encendió las alarmas al emitir un alerta amarillo por tormentas fuertes que obligan a suspender planes y extremar los cuidados al aire libre.

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