Tiene 21 años, creció entre chacras en la Patagonia y hoy comercializa 18.000 kilos de fruta por semana

Juan trabaja con trabaja con seis puesteros de Neuquén y Buenos Aires, y una red de 12 productores de Regina. Foto: Franco Urchipía.

Juan Perazzolo tiene 21 años y encontró en la comercialización una manera de continuar ligado a la actividad frutícola de Villa Regina. Después de terminar la escuela agraria en 2023, pasó un tiempo trabajando en la chacra familiar hasta que decidió iniciar un negocio propio en la Patagonia.

En septiembre de 2024 consiguió su primer comprador y comenzó a recorrer los frigoríficos de la zona para adquirir fruta. Arrancó con dos pallets por carga y durante los primeros seis meses trabajó con un solo puestero.

El crecimiento llegó a partir de los contactos que fue construyendo en el sector. Los camioneros que viajaban entre el Alto Valle y los mercados concentradores fueron sus primeros vínculos para conseguir compradores.

Juan inició con la venta de peras y manzanas en 2024. Foto: gentileza.

El siguiente paso fue conseguir que los productores confiaran en alguien que recién comenzaba. “Como no me conocían y nunca había ido a comprar, tenía que generar confianza para que me pudieran vender. Hubo un productor que confió en mí y me dio el fiado para poder empezar”, recordó.

“En este negocio la palabra es todo. Yo tengo que cumplirles a los productores porque de eso depende también la actividad de ellos”. Juan Perazzolo, comerciante de Regina.

Dos temporadas después, Frutas JP trabaja con seis puesteros y una red de entre 10 y 12 productores de Regina, cinco de ellos como proveedores principales. En los meses de mayor movimiento llega a despachar unos 20 pallets semanales de manzana, equivalentes a aproximadamente 18.620 kilos. A ese volumen se suman las peras y las frutas de carozo que incorpora según la época del año.

De dos pallets a más de 18.000 kilos de fruta desde la Patagonia: cómo abastece mercados de Buenos Aires y Neuquén

Actualmente, Frutas JP tiene como destinos comerciales el mercado de Neuquén, el Mercado Central de Buenos Aires -con dos puestos en las naves 2 y 6- y los mercados de La Plata, Avellaneda y Calzada.

En temporada alta llega a despachar unos 20 pallets semanales de manzana. Cada uno contiene 49 cajas de aproximadamente 19 kilos, lo que representa cerca de 18.620 kilos por semana. En Neuquén, uno de sus principales destinos, puede cargar entre tres y cuatro pallets semanales por puesto durante los meses de mayor movimiento.

Aproximadamente el 80% de lo que vende son manzanas, el resto se distribuye entre peras y frutas de carazo. Foto: gentileza.

La actividad tiene una organización semanal definida. Los lunes y martes recorre los frigoríficos, visita a los productores y acuerda qué fruta va a comprar. El miércoles la traslada al galpón y comienza el empaque por la tarde. El trabajo continúa el jueves y el viernes se concentra en las cargas para distribuir la mercadería. Si quedan pedidos pendientes, también despacha los domingos. “Es siempre más o menos lo mismo y eso es bueno porque uno no se desordena”, afirmó.

En el galpón de empaque trabajan aproximadamente seis personas: dos que descartan, dos que embalan, una que paletiza y otra que está en la volcadora.

Juan y su familia cuentan con un galpón de empaque que funciona todo el año. Foto: Franco Urchípia.

Juan concentra su actividad en la compra y comercialización, aunque en algunas oportunidades también realizaron servicios de empaque para terceros. No tiene frigorífico propio: guarda una pequeña parte de la mercadería en un establecimiento cercano y también compra fruta que los productores ya tienen almacenada.

La oferta cambia según la época del año. En verano puede trabajar con unos 30 bins de manzana Red, seis de Granny y alrededor de 30 de pera por semana. A eso se suma la fruta de carozo: durante diciembre y enero recibe aproximadamente siete bins de durazno, siete de pelón y entre ocho y nueve de ciruela semanales.

La elección de la fruta depende de las características que demanda cada mercado. Para la manzana Red busca tamaños intermedios y buen color; para Granny, calibres más grandes. En la pera prioriza que esté sana y tenga buen tamaño. “Hoy la gente quiere apariencia, color y tamaño”, afirmó.

Fruticultura en la Patagonia: cómo logra sostener un negocio junto a los productores del Alto Valle

La compra de fruta representa el principal componente de los costos de su actividad. Después aparecen las cajas, los materiales de empaque -como sulfitos y bandejas-, el transporte, la comisión de los puesteros y la descarga en los mercados. Juan explicó que muchas veces trabaja a comisión y toma como referencia los valores de venta para establecer cuánto puede pagar por la mercadería.

Estima que alrededor del 40% o algo más del valor de la operación corresponde al productor. El precio se define teniendo en cuenta los costos y las posibilidades de comercialización.

«Lo más fácil es fundirse por fallarle a los productores con la palabra y administrarse mal usando dinero que no es tuyo. Eso es lo más importante ser siempre respetuoso con la gente, con todo lo que abarca la actividad, que son muchos”. Juan Perazzolo, comerciante de Regina.

“El motivo principal por el que me gustó esta actividad es poder ayudar a los productores, siempre haciendo un negocio que les sirva a ellos y a mí. Es importante que puedan cubrir sus costos y tener una ganancia para seguir invirtiendo en la chacra”, sostuvo.

También destacó la importancia de reconocer el trabajo de quienes participan del empaque y de escuchar a las personas con más experiencia. “Quien inicia es importante que se administre bien, que respete la palabra y que sean respetuosos con toda la gente que forma parte de la actividad. Lo más fácil es fundirse por fallarle a los productores o usar dinero que no es de uno”, afirmó Juan.

Tres generaciones ligadas a la fruticultura en la Patagonia

El vínculo de Juan con la fruticultura tiene raíces familiares. Su abuelo comenzó a trabajar las tierras cuando se formó la colonia agrícola, después continuó Hugo, su padre, y ahora Juan encontró su propio lugar dentro de la cadena productiva.

Juan y su padre, Hugo. Foto: Franco Urchípia.

“Cuando mi abuelo llegó acá era todo monte. La hizo a fuerza de pulmón, con caballos. Empezó con tomates y animales para poder vivir”, recordó Juan.

La familia fue ampliando su actividad con el paso de los años. A las 12 hectáreas de la chacra heredada incorporaron otra propiedad de siete hectáreas, donde instalaron una pequeña máquina de empaque que todavía continúa en construcción. Hugo desarrolla actualmente su propia producción, que incluye manzanas, peras, duraznos, pelones y ciruelas. Estima que obtiene entre 600.000 y 700.000 kilos anuales en alrededor de 20 hectáreas. Además, vende bajo la marca Fiama a varios puesteros de Buenos Aires y Entre Ríos.

La familia cuenta con 20 hectáreas en producción en Regina. Foto: Franco Urchípia.

El próximo paso de Juan es afianzarse en los mercados donde ya trabaja y ampliar, de a poco, los destinos comerciales. Aunque le interesa llegar a otras provincias del norte y del sur, tiene claro que quiere seguir desarrollándose en el Alto Valle y mantener el vínculo con los productores de Regina. “Me veo siguiendo con la misma actividad que hago ahora, principalmente dedicado a la comercialización”, proyectó.

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