Vivir entre los árboles: la casa de hormigón y madera que desafía la gravedad

Imaginar una vivienda que respira, que regula la luz del sol mediante el movimiento de sus propias paredes y que dialogue de manera directa con las copas de los árboles no es una utopía.

En el escenario de la arquitectura argentina contemporánea, la Casa del Árbol, diseñada por el estudio Botteri-Connell, es un inspirador ejemplo de cómo los sistemas híbridos y la madera pueden dar otro sentido a la vivienda unifamiliar.



El proyecto, ganador del prestigioso premio Architecture MasterPriz entre otros reconocimientos, fue concebido para una pareja joven con dos niños.



La vivienda brilla en un club de campo de la provincia de Buenos Aires, al sur del conurbano, sobre un terreno que cuenta con arboledas que viran del ocre al verde en primavera. Al verlas, los clientes tuvieron un sueño: encontrar una manera de habitar en ellas.

De eso se encargó el estudio: en esta casa, la estructura define la forma espacial, la forma expresiva, la forma de vida. Y se habita esa estructura, como los pájaros habitan la copa de los árboles.

A través de un sistema de grandes vigas huecas de hormigón (llamadas Vierendeel) que se apoyan sobre los soportes salientes, la planta alta se prolonga en el aire como si fueran troncos arraigados al suelo. Este diseño deja la base de la casa suspendida y libre.



En el centro de la estructura modular, un vacío de agua, aire y luz actúa como regulador ambiental y suprime la idea de estratos separados. El efecto buscado: la continuidad del parque y la copa artificial se entrelazan en una síntesis espacial profunda.

Del hormigón al tablón



En la planta alta, donde se desarrolla la vida íntima, el hormigón le cede el protagonismo a un innovador sistema de cerramientos pensado como una perfecta segunda piel. Está compuesto por pantallas de tablones de madera móviles que funcionan como filtros bioclimáticos.

En el primer impacto visual resulta una encantadora hilera rústica de quebrachos, pero su efecto funcional es también profundo: no solo resuelve la intimidad y la seguridad de la casa, sino que permite la ventilación cruzada y un control térmico eficiente.



Durante los días calurosos, se cierran para bloquear el impacto directo del sol. Mantienen el interior fresco, pero permiten que el aire circule a través de las rendijas. Al atardecer, aparece su otra cara: se abren para capturar el cielo e integrar el paisaje.



Si en el nivel superior la casa resguarda la intimidad familiar, la planta baja (allí donde las vigas de hormigón dejan el espacio libre) propone una fusión con la naturaleza.



Los arquitectos diseñaron este sector bajo un manto de reflejos y claroscuros creados por la propia sombra de la estructura suspendida y sumaron un estanque biológico en el centro.



El murmullo del agua y la continuidad del césped eliminan las fronteras tradicionales de una casa. Este planteo permite a los niños habitar el parque con la misma naturalidad con la que recorren los interiores.



De esta manera, el diseño responde al deseo original de la pareja: encontrar una forma real de vivir inmersos en el bosque.

El debate de fondo



La relevancia de proyectos como la Casa del Árbol excede la escala de la vivienda privada. Fue por esa razón que esta obra fue seleccionada por el Laboratorio de Objetos Habitables (LOH) de la Escuela Superior de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Morón como uno de los casos testigo para su encuentro académico “4 arquitectos, 8 casas”.



La inclusión de esta vivienda en el panel abrió un contrapunto interesante. Mientras que la obra de Botteri Connell representa una arquitectura de alta costura (donde el hormigón y la madera responden de forma artesanal a un paisaje específico), otros exponentes del encuentro plantearon una búsqueda volcada hacia la producción en serie.



Estudios como GRUBA (impulsores del laboratorio) o Alejandro Borrachia presentaron investigaciones basadas en sistemas de entramado ligero (plataformas de pino o eucalipto de reforestación) y panelerías prefabricadas en taller que buscan el desperdicio cero de material y un montaje ultra veloz en seco.



Lejos de excluirse, ambas miradas demostraron ser las dos caras de una misma moneda. Y es aquí donde el debate trasciende la pampa húmeda para volverse vital en regiones de climas extremos como la Patagonia.



Aquí, en nuestra región, conviven el deseo de viviendas integradas al entorno natural con la necesidad de soluciones habitacionales eficientes, de gran respuesta térmica y de rápido montaje frente a las hostiles ventanas climáticas de fines de otoño a comienzos de la primavera. De allí que este abanico de respuestas tecnológicas presentadas en el laboratorio resulte clave.

De las aulas al mercado



El encuentro del LOH dejó en claro que la madera ya no es el material del pasado ni solo una alternativa para cabañas de fin de semana.

El objetivo detrás de estas iniciativas es derribar los mitos de la construcción en seco y demostrar que la academia puede acercarse al universo productivo.

Investigar sistemas y componentes industrializados no solo abre nuevas posibilidades de diseño, sino que genera productos reales y sustentables para el mercado actual.



Pensar la arquitectura desde el bajo impacto ambiental y la reducción de la huella de carbono ya no es una opción de nicho, sino una necesidad global.



Encuentros como el de la Universidad de Morón y obras como la Casa del Árbol recuerdan que el futuro ya llegó.

Laboratorio en movimiento

Esta exploración de Botteri Connell se enriqueció en el debate del Laboratorio de Objetos Habitables gracias a las miradas de los otros tres estudios invitados. Mientras Constanza Núñez aportó la rigurosidad de la gestión ambiental y el diseño de componentes circulares desde GRUBA, Ignacio Montaldo sumó la precisión de los encastres y nudos estructurales en tiranterías modulares. Por su parte, Alejandro Borrachia completó el panorama con sus prototipos bioclimáticos de entramado ligero.



Las tres ponencias demostraron el potencial de transferir estos sistemas industrializados a constructoras tradicionales, para abrir así una oportunidad clave para el mercado habitacional de la Patagonia.



Sin embargo, esta transformación no ocurre solo en los laboratorios universitarios ni en los estudios premiados. En simultáneo, carpinteros locales, pequeños talleres y constructores de distintas regiones demuestran que la madera ya es parte de la respuesta habitacional cotidiana. El verdadero cambio de paradigma es ese: un saber colectivo que se expande desde las bases

Ficha técnica