La magia del terrazo: la decoradora que se animó a emprender y brilla en la Patagonia con un material del siglo XV

Lorena Roman en pleno trabajo en su taller en Roca. Fotos: Aire concreto

En el taller de Lorena Roman sobre la calle Villegas en Roca, mientras suenan Sabina o Los redondos o escucha un podcast según el momento, protegida por los auriculares del ruido de la mezcla. la escena suele repetirse: llegan los clientes y se asombran al advertir que hace todo sola. Allí, detrás de los baldes y las herramientas, entre proyectos en marcha, la decoradora de interiores recibida en La Plata cuenta que su profesión la llevó a encontrar un material que la maravilló, el terrazo, una antigua técnica de construcción del siglo XV. Investigó, se capacitó para producir, para entender cada paso de su fabricación. Aquí, en su lugar en el mundo, el Alto Valle de Río Negro al norte de la Patagonia, dos años atrás, a los 42, se animó a emprender. «No me hubiera imaginado que sería capaz», dice, pero aquí está. El boca a boca, el contacto con estudios de arquitectura y de diseño de interiores agrandaron cada vez más la rueda. Aquí, ahora cada día lo dedica a crear las piezas que le encargaron: una bacha de apoyo o integrada para el baño, una mesada, un zócalo o diseñar una barra móvil con tapa de terrazo. Las posibilidades, dice, son infinitas porque la magia del terrazo esa: ninguna pieza es igual a la anterior. Aquí cuenta la historia.

Descubriendo los secretos del terrazo

La mezcla de los componentes del terrazo.

“El terrazo principalmente está compuesto por cemento blanco, marmolina (mármol triturado, elemento que remplazaría a la arena en la mezcla convencional), piedras naturales y agua. Y con el agregado de aditivos químicos, que al mezclarse con agua y fibras, activan los polímeros y los transforman en una masa aglutinante fluida, plástica y muy maleable”, explica Lorena.

Bacha de terrazo que se apoya en la mesada.

Una bacha de cerámica apoyada sobre una mesada y zócalo de 15 cm de terrazo.



“Comencé a crear piezas chicas para poder entender el material, conocer la mezcla, los tiempos de secado, las terminaciones y opciones de tramas. Lo más apasionante es que nunca sabes como va a quedar la pieza: creás la mezcla, se vierte en el molde y recién en el proceso de pulido se ve el resultado final. Las piedras guardan muchas vetas en su interior. Y eso es mágico”, agrega.

Terrazo y madera, una gran combinación

En el verano, un cliente quería hacer algo con terrazo y ella diseñó una barra móvil de madera con estantes, cajones, vajillero, puertas y tapa del material que la apasiona.

La barra móvil con tapa de terrazo.



«El terrazo y la madera hacen una excelente dupla a la hora de diseñar. La madera aporta calidez a los espacios, creando una sensación natural. Y el terrazo no deja de ser una piedra que dependiendo de sus combinaciones puede transmitirnos rigidez y frialdad. En todas las opciones de terrazo que fui creando, no hay una que no hubiera podido combinar con la madera», dice

«Hay infinidad de posibilidades de aplicar esta combinación de madera y terrazo. No solo se pueden usar en muebles de cocina, sino que también podemos elegirlos para muebles de baño, así como en la creación de objetos, como mesas de comedor, mesas de café, mesas auxiliares, etcétera», agrega.

«¿Qué es el terrazo? El material perfecto»



Tiempo atrás, para una presentación, Lorena definió así al terrazo: «Es una técnica de construcción muy antigua del siglo XV que en la actualidad dejó de ser tendencia para convertirse en un material más para elegir dentro de un mundo de posibilidades».

Si hoy le preguntan qué es el terrazo, contesta que es el material perfecto. «Porque combina la creatividad y el trabajo artesanal, teniendo un producto final con terminación casi industrial que se puede aplicar en varias superficies, no solo en mesadas y bachas, sino también en pisos y revestimientos o en forma de objetos», dice.

Variantes de terrazo. Y el encanto de que ninguna pieza sea igual a otra.

«Tiene una capacidad infinita para combinarse con otros materiales y colores. Es versátil, duradero y ofrece un acabado liso y brillante cuando se pule. Su composición permite la personalización. Este material combina la estética atemporal con la versatilidad del diseño actual«, agrega.

Se está usando mucho la bacha de apoyo sobre la mesada del baño. Los últimos clientes me pidieron incorporar la bacha por debajo y hacer también la mesada en el mismo material» Lorena Roman

Querido terrazo: Lorena y una bacha hecha con su material favorito.

-¿Cuáles son los beneficios de usar terrazo en lugar de otros materiales?

-El mayor beneficio es que te permite crear superficies únicas y personalizadas. Se pueden fabricar con una amplia variedad de colores, formas y agregados (piedras naturales, vidrio, plástico, madera). El cliente elige las piedras, así como la granulometría (tamaño). Y también tiene la posibilidad de darle color a la mezcla, con pigmentos, por eso hablamos de productos únicos y personalizados. Al crear la mezcla de cero, el terrazo nos permite la posibilidad de diseñar sin límites. Es un producto que no se realiza en serie como el mármol y el granito, es más resistente que la resina por eso su aplicación es tan amplia, que te permite abarcar muchos productos,

Bacha de terrazo incorporada a una mesada del mismo material.

¿Cuál es el panorama de costos?

La respuesta de Lorena: «Siempre antes de pasar costos aclaro muy bien que es un producto realizado artesanalmente y lo que más resalto es saber que las piezas que vamos creando son únicas. Por lo general cuando me piden presupuesto trato de conocer bien lo que quieren realizar y no pasar precio por m2. Siempre comparo el terrazo con el mármol negro Brasil en costos, como para tener una comparación de valores. En el caso de las bachas de baños, hablamos de precios dependiendo el modelo, ya que hay rectangulares, circulares, ovales, pero arrancan desde los $230.000 .



Mini bío

Lorena Roma y una tapita de bacha con detalles de vidrio reciclado.

Lorena Roman vive en General Roca, tiene 44 años y comenzó a experimentar con el terrazo dos años atrás. Se recibió de decoradora de interiores en la ciudad de La Plata, en el ISCI (Instituto Superior de Ciencias), que en la actualidad se llama UDE (Universidad del Este). Antes había estudiado hasta cuarto año de Diseño Gráfico en la Universidad de Bellas Artes: «Siempre todo relacionado con el arte», dice y se define así: «Decoradora de interiores cuando me preguntan mi profesión. Amante del diseño, la creatividad y emprendedora por naturaleza».

Contacto https://www.instagram.com/aire.concreto/