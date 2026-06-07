Más de 200 personas disfrutaron de Charly Sinfónico en Roca y aún quedan entradas para la última función

La Orquesta Ocasional de Rock Sinfónico repasó clásicos de Charly García en una noche que combinó música, emoción y solidaridad. Foto getnileza.

La Orquesta Ocasional de Rock Sinfónico (OORS) reunió a más de 200 personas este sábado en la Asociación Italia Unida de General Roca con «Charly Sinfónico», un espectáculo que recorre la obra de Charly García a través de arreglos orquestales y que, además, tiene un fin solidario: colaborar con una de las instituciones más tradicionales de la ciudad. Hubo un homenaje al Indio Solari.

Charly Sinfónico

«Charly Sinfónico» es una propuesta de la Orquesta Ocasional de Rock Sinfónico (OORS), formación que desde hace doce años trabaja en la reinterpretación de grandes obras de la música popular.

El espectáculo propone un recorrido por distintas etapas de la carrera de Charly García, desde sus años en bandas emblemáticas como Sui Generis, Serú Girán y La Máquina de Hacer Pájaros hasta sus composiciones como solista.

A través de arreglos diseñados para formato orquestal, las canciones adquieren nuevas sonoridades sin perder la esencia que las convirtió en clásicos del rock nacional. El repertorio incluyó algunas de las obras más reconocidas del artista.

De esta manera, distintas generaciones pudieron compartir la misma experiencia musical. La mezcla de instrumentos clásicos con la energía del rock generó una propuesta que funcionó como espacio de encuentro entre seguidores históricos y nuevos públicos.

Emotivo recuerdo al Indio Solari

Uno de los momentos más destacados de la noche llegó con un homenaje al Indio Solari. La iniciativa surgió el viernes, luego de que trascendiera la noticia del fallecimiento.

En apenas un ensayo completo, los músicos incorporaron al repertorio una versión de «Vencedores vencidos», que se convirtió en uno de los puntos más emotivos del concierto y recibió una de las mayores ovaciones de la noche.

Desde la organización destacaron el compromiso y profesionalismo de los integrantes de la orquesta para sumar la propuesta en tiempo récord. El homenaje reflejó el espíritu de un grupo que desde hace más de una década trabaja para acercar el rock sinfónico al público regional.

Ultima función este domingo: aún quedan entradas

La actividad fue organizada por OORS junto con la Asociación Italia Unida y la Scuola d’Italiano. Además de la propuesta artística, el evento busca acompañar a la institución anfitriona a través de una actividad cultural abierta a la comunidad.

Tras la convocatoria de la primera presentación, este domingo a las 20 se realizará la segunda y última función en la sede de Italia Unida.

Desde la organización informaron que aún quedan entradas disponibles para quienes quieran asistir a esta despedida de «Charly Sinfónico» y disfrutar de una noche que celebra la obra a uno de los artistas más influyentes del rock argentino.

Las entradas van desde los $20.000 para socios y desde los $25.000 para no socios, según la ubicación elegida. Las reservas se pueden hacer por mensaje a los teléfonos de OORS (2984-893279) o Italia Unida (2984-340992).