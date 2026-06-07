Un mecánico de Bariloche fue imputado por tener un auto robado en el taller

El juez Ricardo Calcagno presidió la audiencia en la que se formularon cargos a un mecánico de Bariloche. Archivo

El juez de Garantías Ricardo Calcagno admitió la imputación que la fiscal adjunta Mariana Lascano formuló contra Fernando Ezequiel Granero por encubrimiento agravado con ánimo de lucro e intento hurto de un auto.

Calcagno habilitó a la fiscalía y a la defensa del imputado a investigar el caso durante cuatro meses.

La fiscal le atribuyó al imputado un hecho que ocurrió el 10 de diciembre de 2025 durante un allanamiento en un domicilio, donde funcionaba un taller mecánico en Bariloche. En el procedimiento, la Policía secuestró un Fiat Uno que había sido robado , una moto, que registraba pedido de secuestro por un robo ocurrido en agosto de 2025 y una puerta perteneciente a una camioneta SUV denunciada como robada en 2023.

Lascano dijo que el mecánico tenía en su poder esos bienes a sabiendas de su origen ilícito. Advirtió que los conservaba para obtener un beneficio económico de su posible venta.

El segundo hecho atribuido ocurrió el 4 de abril pasado, cuando el imputado hurtó un vehículo de un domicilio de esta ciudad. La Policía lo halló estacionado en una casa vinculada al acusado. La defensa no objetó los cargos contra su asistido.