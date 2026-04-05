Lana de oveja y madera: el innovador sistema nacido en Chubut que ya se exporta a Chile
La Cooperativa Lanera Trelew y la empresa trasandina LanArq crearon el primer refugio sustentable que utiliza lana de descarte como aislante térmico. Con el respaldo del INTI y el CONICET, este desarrollo de construcción en seco promete la máxima eficiencia energética. Una gran apuesta a la economía circular
Chubut se ha convertido en un gran laboratorio para desarrollar el aprovechamiento alternativo de la producción de lana como aislante natural. Así, bajo los principios asociativos, entre la Cooperativa Lanera Trelew y la empresa LanArq Chile surgió el Proyecto LanArq Patagónico, como una síntesis de un esquema de construcción sustentable, basado en la utilización de madera y lana de oveja.
«Transformamos lo que antes era un desecho agroindustrial que terminaba quemado o en basurales, en un biomaterial de alto valor agregado»Cooperativa Lanera Trelew
Esta alianza ya tiene un producto para mostrar con orgullo. Se trata del Refugio Chechenko construido en Chile Chico, ciudad y comuna de la zona austral de Chile cerca de la frontera con la Argentina.
El proyecto se enmarca en la línea del wood frame, es decir un método de construcción en seco, cuya armazón estructural está fabricado a partir de madera, pero que plantea como innovación principal el aprovechamiento alternativo de la lana como aislante natural.
Hay un antecedente directo: el INTI, junto con la Secretaría de Ciencia de Chubut, impulsó hace unos años el uso de la lana como aislante para viviendas sociales.
La Cooperativa Lanera Trelew y LanArq dan un salto de escala al llevar ese conocimiento científico a un modelo de negocio de exportación y construcción en seco como el wood frame.
El valor social: de la quiebra a la innovación
Este proyecto es también una historia de resiliencia: la Cooperativa Lanera Trelew nació en 2016 como una empresa recuperada tras la quiebra de la histórica Lanera Austral. Hoy procesa el 95% de la lana del país en el polo textil de Chubut y apuesta a la innovación con un enfoque de triple impacto.
«Transformamos lo que antes era un desecho agroindustrial que terminaba quemado o en basurales, en un biomaterial de alto valor agregado«, explican desde la cooperativa.
En esta primera interacción conjunta, los paneles fueron construidos en la planta de la Cooperativa Lanera Trelew y luego exportados a Chile, con destino al desarrollo de una serie de cabañas en Chile Chico.
“Sigamos trabajando juntos para que las cosas sucedan”, celebró la cooperativa chubutense y destacó la integración con el sector educativo: los alumnos del ultimo año de la Escuela Agrotécnica Benito Owen de Gaiman realizaron un periodo de pasantías y aprendieron los fundamentos de este innovador sistema constructivo que promete dar que hablar.
Los pilares del sistema LanArq Patagónico
- Regulación hídrica natural: A diferencia de los aislantes sintéticos, la lana de oveja tiene la capacidad de absorber y liberar humedad sin perder sus propiedades térmicas. Funciona como un pulmón natural que evita la condensación y mejora la calidad del aire interior.
- Ahorro extremo: Gracias a su baja transmitancia térmica (capacidad de conservar el calor) permite reducir hasta un 70% el consumo de energía para calefacción, un factor crítico en el invierno patagónico.
- Sello Clase A: El diseño cumple con los estándares más exigentes de la Ley de Etiquetado Energético de Chubut, posicionándose al nivel de las mejores tecnologías mundiales.
- 100% Biodegradable y Compostable: A diferencia de los aislantes derivados del petróleo (lana de vidrio o poliestireno), este producto es natural y libre de tóxicos.
- Propiedades únicas: Es ignífugo (resistente al fuego), tiene capacidad higroscópica (absorbe humedad sin mojarse) y posee «memoria» para recuperar su volumen original, garantizando que no se aplaste con el tiempo.
- Captura de Carbono: La lana no solo no contamina, sino que captura CO₂, ayudando activamente a combatir el cambio climático.
- Validación: El sistema cuenta con protocolos de tratamiento desarrollados por técnicos regionales y ensayos de transmitancia térmica validados bajo normas IRAM por el INTI y el respaldo de las investigaciones del CONICET.
- Contacto: https://www.instagram.com/cooperativalaneratrelew/
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