Lana de oveja y madera: el innovador sistema nacido en Chubut que ya se exporta a Chile

Chile Chico. Dos momentos de la construcción del refugio de paneles de madera y lana que no se utiliza en la industria textil como aislante térmico.

Chubut se ha convertido en un gran laboratorio para desarrollar el aprovechamiento alternativo de la producción de lana como aislante natural. Así, bajo los principios asociativos, entre la Cooperativa Lanera Trelew y la empresa LanArq Chile surgió el Proyecto LanArq Patagónico, como una síntesis de un esquema de construcción sustentable, basado en la utilización de madera y lana de oveja.

«Transformamos lo que antes era un desecho agroindustrial que terminaba quemado o en basurales, en un biomaterial de alto valor agregado» Cooperativa Lanera Trelew

Esta alianza ya tiene un producto para mostrar con orgullo. Se trata del Refugio Chechenko construido en Chile Chico, ciudad y comuna de la zona austral de Chile cerca de la frontera con la Argentina.

La platea del refugio.

La lana de oveja en los paneles: un gran aislante natural.

Personal de la Cooperativa Lanera Trelew viajó a Chile Chico para montar el refugio en la Región de Aysén, cerca de la frontera con Argentina.

El proyecto se enmarca en la línea del wood frame, es decir un método de construcción en seco, cuya armazón estructural está fabricado a partir de madera, pero que plantea como innovación principal el aprovechamiento alternativo de la lana como aislante natural.

Hay un antecedente directo: el INTI, junto con la Secretaría de Ciencia de Chubut, impulsó hace unos años el uso de la lana como aislante para viviendas sociales.

La Cooperativa Lanera Trelew y LanArq dan un salto de escala al llevar ese conocimiento científico a un modelo de negocio de exportación y construcción en seco como el wood frame.

El valor social: de la quiebra a la innovación

Este proyecto es también una historia de resiliencia: la Cooperativa Lanera Trelew nació en 2016 como una empresa recuperada tras la quiebra de la histórica Lanera Austral. Hoy procesa el 95% de la lana del país en el polo textil de Chubut y apuesta a la innovación con un enfoque de triple impacto.

«Transformamos lo que antes era un desecho agroindustrial que terminaba quemado o en basurales, en un biomaterial de alto valor agregado«, explican desde la cooperativa.

Chile Chico. Región de Aysén: el refugio en obra.



En esta primera interacción conjunta, los paneles fueron construidos en la planta de la Cooperativa Lanera Trelew y luego exportados a Chile, con destino al desarrollo de una serie de cabañas en Chile Chico.

Orgullo. La Cooperativa Lanera Trelew publicó imágenes del refugio.



“Sigamos trabajando juntos para que las cosas sucedan”, celebró la cooperativa chubutense y destacó la integración con el sector educativo: los alumnos del ultimo año de la Escuela Agrotécnica Benito Owen de Gaiman realizaron un periodo de pasantías y aprendieron los fundamentos de este innovador sistema constructivo que promete dar que hablar.

Los pilares del sistema LanArq Patagónico