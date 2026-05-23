Violento choque sobre la Ruta 250: tres heridos tras impactar contra un animal suelto cerca de Conesa

El accidente ocurrió en Ruta 250 en el sector de General Conesa (Foto: gentileza)

Un accidente de tránsito se registró durante la noche del viernes sobre la Ruta Nacional 250, a la altura del kilómetro 164 cerca de General Conesa.

El hecho involucró a una camioneta Kia Sorento blanca que terminó despistando hacia la banquina tras colisionar con un animal vacuno. Los tres ocupantes presentaron heridas leves.

Accidente con un animal sobre la Ruta 250: los detalles del suceso

Según la información brindada por medios locales, el accidente fue reportado alrededor de las 22 del viernes 22 de mayo. Al arribar al lugar, el personal constató que el vehículo se encontraba sobre la sub banquina derecha, en sentido de circulación Conesa–Pomona.

El vehículo no contaba con los ocupantes y la carrocería presentaba importantes daños en su parte frontal. Poco después se confirmó que la familia del vehículo fue auxiliada por transeúntes.

Al recorrer el sitio, a unos 50 metros del vehículo sobre la banquina contraria hallaron sin vida a un animal vacuno de pelaje pampa colorada.

Minutos después también trabajó en el lugar personal de Bomberos Voluntarios de General Conesa, quienes realizaron tareas preventivas y procedieron a cortar el suministro eléctrico de la camioneta para evitar mayores riesgos.

Foto: gentileza

Accidente con un animal sobre la Ruta 250: el estado de los ocupantes

Los ocupantes del rodado ya habían sido trasladados al hospital local por personas que transitaban por la zona al momento del accidente.

De acuerdo al testimonio brindado por el conductor, en el vehículo viajaban dos personas mayores de edad y una menor, quienes se dirigían desde la ciudad de Viedma hacia General Roca cuando el animal se cruzó repentinamente sobre el camino, haciendo imposible evitar el impacto.

Los tres ocupantes fueron examinados por un médico policial, quien determinó que presentaban lesiones de carácter leve.