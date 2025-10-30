SUSCRIBITE
Arquitectura

Las nuevas puertas que serán tendencia en los hogares modernos en 2026 

Las puertas sin marco ni tapajunta marcarán tendencia en 2026 por su diseño minimalista, continuidad visual y capacidad de aportar amplitud y luminosidad a los hogares modernos. 

Redacción

Puertas sin marco.

La arquitectura y el diseño de interiores están en constante evolución, y en 2026 una tendencia promete redefinir los espacios modernos: las puertas sin marco ni tapajunta. Esta propuesta, que ya comenzó a ganar protagonismo en 2025, se perfila como la favorita en hogares que buscan un estilo minimalista, amplio y sofisticado. 

A diferencia de las puertas tradicionales, esta alternativa elimina los cortes visuales y genera una continuidad total en las paredes, lo que potencia la amplitud y la luminosidad de los ambientes. Su diseño de líneas limpias permite que la mirada fluya sin interrupciones, un detalle clave en departamentos pequeños o viviendas que apuestan a la integración de espacios. 

Beneficios principales de las puertas sin marco 

  • Continuidad visual sin interrupciones. 
  • Mayor luminosidad natural. 
  • Estética minimalista y sofisticada. 
  • Integración armónica con muros, pisos y mobiliario. 

Además de lo estético, la funcionalidad también pesa: al desaparecer el marco, las puertas se funden con el entorno y se convierten en parte del diseño, en lugar de marcar un límite. 

Eso sí, su instalación requiere de mano de obra especializada y materiales de alta calidad. Carpinteros y fabricantes desarrollan sistemas contraplacados que garantizan estabilidad, durabilidad y bajo mantenimiento, asegurando que la puerta cumpla tanto en diseño como en resistencia. 

En una época donde se prioriza despejar, simplificar y maximizar la luz, las puertas sin marco se consolidan como una inversión inteligente para transformar cualquier hogar en un espacio más moderno, armónico y atemporal. 


Temas

Construcción

Diseño

Tendencias

