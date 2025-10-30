Chau a la ducha tradicional: la tendencia que la reemplaza por su bajo costo y modernidad

En los hogares modernos, una nueva tendencia en diseño de baños está desplazando a las duchas tradicionales, aquellas con mamparas, bordes altos o bañeras. Se trata de las «duchas walk-in», espacios abiertos y accesibles que priorizan la estética limpia, la comodidad y la facilidad de mantenimiento. Este nuevo estilo de baño, que permite una distribución controlada del agua, está cambiando la rutina diaria.

Proveniente de hoteles y spas contemporáneos, esta moda se adapta ahora a baños familiares de diversos tamaños. Las «duchas walk-in» se caracterizan por ser espacios sin bordes altos ni puertas tradicionales, permitiendo un ingreso directo y sin barreras. Su integración fluida al ambiente genera una sensación de mayor amplitud y luminosidad en el baño, adaptándose a habitaciones pequeñas y grandes.

Uno de los aspectos más valorados de esta elección es su facilidad de limpieza. Al carecer de rieles, bisagras o marcos, se reduce significativamente la acumulación de sarro y humedad, un problema frecuente en las mamparas convencionales.

Además, su estructura simplificada facilita el secado y la ventilación, optimizando el tiempo de mantenimiento del hogar.

Chau a la ducha tradicional, hola a una alternativa más accesible y segura

Esta alternativa también es más accesible para personas con movilidad reducida o en hogares multigeneracionales.

El paso directo y la ausencia de obstáculos disminuyen los riesgos de tropiezos y golpes.

Pueden complementarse con pisos antideslizantes, barras de apoyo y drenajes lineales, que aseguran un desplazamiento eficiente del agua y evitan la formación de charcos, potenciando aún más la seguridad y comodidad.