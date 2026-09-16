Soledad Pastorutti mostró su refugio en Arequito: cinco hectáreas y un detalle familiar muy particular

Soledad Pastorutti eligió mantenerse cerca de sus raíces y construyó su hogar en Arequito, Santa Fe, dentro de un enorme predio familiar. Una gran pileta, quincho, huerta, fogón y un parque habitado por caballos, cabras y otros animales forman parte del refugio de La Sole.

A pesar de una carrera que la lleva constantemente de gira y de sus compromisos en Buenos Aires, Soledad Pastorutti nunca quiso alejarse definitivamente de Arequito, el pueblo santafesino donde nació y comenzó su historia con la música.

Allí construyó junto a su marido, Jeremías Audoglio, el hogar en el que desarrolló su vida familiar. Pero la propiedad tiene una particularidad: forma parte de un predio de unas cinco hectáreas donde también levantaron sus casas sus padres y su hermana Natalia.

La propia cantante llegó a bromear al definir el lugar como el “barrio privado de los Pastorutti”, aunque aclaró que cada integrante de la familia tiene su independencia. Su decisión de quedarse en Arequito, explicó, está relacionada precisamente con la posibilidad de conservar esa cercanía cotidiana.

Cómo es la casa de Soledad Pastorutti en Arequito

La vivienda conserva una marcada impronta campestre, en sintonía con el entorno. La madera tiene una presencia importante en los interiores, mientras que los grandes ventanales permiten aprovechar la luz natural y conectan los ambientes con el parque.

Sin embargo, buena parte de la vida familiar transcurre afuera. El enorme terreno combina espacios verdes con diferentes sectores pensados para reunirse y disfrutar al aire libre.

Uno de los protagonistas durante los meses de calor es la gran pileta, ubicada cerca de un quincho que funciona como punto de encuentro para la familia. La cantante contó que suelen reunirse allí para almorzar o cenar antes de que cada uno regrese a su propia casa.

A ese espacio se suma un fogón de campo, utilizado especialmente para los asados y encuentros con familiares y amigos.

Huerta y un parque repleto de animales

Otro de los rincones especiales de la propiedad es la huerta, donde cultivan y cosechan diferentes vegetales que luego utilizan para cocinar. La propia artista mostró en distintas oportunidades parte de esta rutina a través de sus redes sociales.

Pero quizás una de las características más llamativas del lugar sea la cantidad de animales que conviven en el predio.

Caballos, perros, cabras, gansos y hasta una tortuga forman parte del paisaje cotidiano. Los caballos ocupan un lugar especial y aparecen con frecuencia en las imágenes que Soledad comparte de su vida lejos de los escenarios.

Por qué La Sole eligió vivir lejos de Buenos Aires

Aunque durante una etapa de su carrera probó instalarse en Buenos Aires durante la semana, Soledad terminaba regresando a Arequito cada fin de semana.

Finalmente decidió establecer allí su residencia permanente y organizar su trabajo desde Santa Fe. La distancia con Buenos Aires —de alrededor de 400 kilómetros— nunca fue, según contó, un impedimento para continuar con su carrera.

La elección también le permitió conservar una rutina alejada de la exposición: comparte comidas con sus padres y su hermana, disfruta del campo y mantiene una vida cotidiana muy ligada al pueblo.

Así, entre cinco hectáreas de campo, animales, una huerta, pileta y reuniones en el quincho, La Sole construyó en Arequito el refugio al que regresa después de cada viaje y cada escenario.