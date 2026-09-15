Se mudaron al desierto y construyen una casa de tierra: cómo viven sin depender del agua ni la electricidad

Vivir en pleno desierto, en una casa construida con tierra y sin depender de las redes tradicionales de agua y electricidad. Esa fue la apuesta de Jonathan y Ashley Longnecker, una pareja estadounidense que se instaló junto a sus cuatro hijos en una zona rural de Arizona y comenzó a desarrollar un particular proyecto de vivienda sustentable.

La familia lleva varios años trabajando en una casa circular de unos 232 metros cuadrados, diseñada para aprovechar los recursos disponibles en el lugar. Para levantarla utilizaron principalmente tierra, mientras que la electricidad proviene de paneles solares y el abastecimiento de agua se resuelve mediante captación y almacenamiento de lluvia.

La historia fue publicada por El Cronista, a partir del proyecto Tiny Shiny Home, donde los Longnecker muestran el proceso de construcción y los desafíos de llevar una vida completamente “off-grid”, es decir, fuera de las redes convencionales de servicios.

Cómo es la particular casa de tierra que construyeron en el desierto

La vivienda fue bautizada Hyperadobe Roundhouse y una de sus mayores particularidades está en sus paredes.

La familia recurrió a una técnica conocida como hyperadobe, que utiliza largos tubos o mangas de malla que se rellenan con tierra y luego se compactan. Las diferentes capas se superponen hasta formar muros gruesos y resistentes.

Antes de lanzarse a construir su vivienda definitiva, los Longnecker realizaron estructuras más pequeñas para aprender y perfeccionar la técnica.

El resultado proyectado es una casa circular de aproximadamente 2.500 pies cuadrados, equivalentes a unos 232 metros cuadrados, pensada para las necesidades de una familia de seis integrantes.

Por qué eligieron una casa circular

La forma redondeada tampoco fue una decisión meramente estética. Los Longnecker analizaron otros proyectos de viviendas circulares y fueron adaptando las ideas a las características de su terreno y al tipo de construcción que querían realizar.

Trabajar con tierra, sin embargo, implicó numerosos desafíos. Los muros son extremadamente pesados, por lo que la ubicación de puertas, ventanas, instalaciones y la estructura del techo tuvo que planificarse cuidadosamente.

La obra avanzó por etapas y sufrió modificaciones a medida que aparecían nuevos inconvenientes. Durante 2026, la familia logró completar los muros de hyperadobe y avanzó con la estructura metálica destinada al techo.

Cómo hacen para vivir sin estar conectados a la red eléctrica

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es su sistema energético. En lugar de conectarse a la red convencional, la propiedad obtiene electricidad a partir de energía solar.

Los paneles generan la energía y un conjunto de baterías permite almacenarla para utilizarla cuando no hay producción solar suficiente.

La familia también construyó instalaciones auxiliares para alojar parte de los equipos necesarios para el funcionamiento de la propiedad.

De esta manera, buscan alcanzar un alto grado de autosuficiencia energética, especialmente importante en un lugar alejado de la infraestructura urbana.

El ingenioso sistema para aprovechar el agua en pleno desierto

El agua representa uno de los mayores desafíos de vivir en una región árida. Para resolverlo, la familia desarrolló un sistema de captación de agua de lluvia.

El recurso se recoge y almacena para posteriormente ser filtrado y presurizado antes de utilizarlo dentro de la propiedad. Es decir, no viven literalmente “sin agua”, sino sin depender de una conexión convencional a la red de suministro.

Además de la tierra, el agua de lluvia y la energía solar, el proyecto contempla otros recursos: utilizan propano para determinadas tareas domésticas y leña como complemento para calefaccionar.

Una casa sustentable que lleva años en construcción

El proyecto está ubicado en Cochise County, Arizona, y no surgió de un día para otro. La familia lleva años experimentando, aprendiendo técnicas constructivas y adaptando el diseño original.

Más que simplemente construir una vivienda diferente, los Longnecker buscan demostrar cómo es posible reducir la dependencia de los servicios tradicionales utilizando materiales disponibles en el entorno y sistemas alternativos de energía y abastecimiento.

Su experiencia también muestra la otra cara de este tipo de viviendas: alcanzar la autosuficiencia requiere planificación, infraestructura, inversión y años de trabajo.

En medio del paisaje desértico de Arizona, la Hyperadobe Roundhouse continúa tomando forma como un experimento familiar de arquitectura sustentable y una manera radicalmente diferente de pensar cómo habitar una casa.