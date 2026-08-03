Gabriela y “Madre Tierra”, la voz que le canta a sus raíces patagónicas

Nacida en la ciudad rionegrina de Cinco Saltos y radicada en Neuquén, dejó la universidad para seguir su vocación. (FOTOS: Gentileza)

Hay historias que comienzan con un premio, un escenario o un disco. La de Gabriela Centeno empezó mucho antes, cuando era una niña de siete años y una presentación de Los Manseros Santiagueños por televisión la conmovió hasta las lágrimas. Aquel episodio, que ella misma recuerda como el instante en que descubrió su vocación, marcó el inicio de un camino que décadas después la convertiría en una de las voces más representativas del folclore patagónico.

Nacida en Cinco Saltos y radicada desde hace años en Neuquén, Centeno eligió construir una carrera artística profundamente ligada a la identidad del territorio. Su repertorio recorre zambas, cuecas, tonadas y canciones latinoamericanas, pero también habla de la gente, del paisaje y de las historias cotidianas de la Patagonia.

Con todos esos ingredientes, Gabriela regresa a los escenario neuquinos para presentar su nuevo concierto “Madre Tierra”, un viaje sonoro hacia la raíz. “A través de un repertorio íntimo y profundo, busco rendir homenaje a la naturaleza y a la sabiduría de las mujeres, tejiendo canciones sobre sus amores, desamores y sus verdades cotidianas”, comentó la artista regional.

El espectáculo comenzará a las 21 del domingo 9 de agosto, en El Arrimadero Teatro, de Calle Misiones 234. Allí Gabriela tendrá una invitada especial, Fernanda Sandoval subirá a escena en piano y voz. Las entradas anticipadas tienen en valor de 25.000 pesos, en puerta saldrán 30.000 pesos. Para acordar la compra comunicarse al 299-5964121. Se pueden abonar mediante transferencia al alias madretierra.nqn.

Para llegar hasta “Madre Tierra”, la música no recorrió un camino lineal. Antes de dedicarse por completo a la música comenzó a estudiar Ingeniería Química. La carrera prometía estabilidad, pero la vocación terminó pesando más. Decidió abandonar los estudios universitarios para ingresar de lleno en el mundo del canto, una decisión que cambiaría definitivamente su vida.

Su formación continuó en la Escuela Superior de Música de Neuquén, donde profundizó los estudios de educación musical, y más tarde incorporó herramientas del canto lírico en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes. También perfeccionó su técnica junto a la reconocida cantante chilena Francesca Ancarola, experiencia que amplió su mirada sobre la música popular latinoamericana.

En 2019 llegó uno de los hitos de su carrera cuando participó en la novena luna del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, considerado el escenario más importante del género en Argentina. Ese mismo año presentó su primer disco, “Según me brotan las coplas”, grabado en los históricos Estudios ION de Buenos Aires junto a destacados músicos como Juampi Di Leone, Nicolás Leiva, Christine Breves, Carolina Cajal, Horacio Cacoliris y Santiago Arias.

Para mi, el canto es sagrado, es el puente que me devuelve a ese sitio exacto donde todo se encuentra en su lugar”. Gabriela Centeno, cantante, música y formadora de nuevos músicos.

Gabriela fue consolidando un perfil que combina la interpretación con la investigación y la docencia. Integró proyectos como el Banco de la Música del Neuquén y el Catálogo de Música de Raíz Neuquina, iniciativas destinadas a preservar y difundir el patrimonio musical de la provincia. Además, dicta talleres de canto popular y forma nuevas generaciones de músicos.

Su recorrido también incluye distintas formaciones musicales, entre ellas el Dúo Centeno-Burton, el Dúo Eymann-Centeno, Comadres y En Barda Trío, experiencias que le permitieron explorar distintos repertorios y enriquecer su propuesta artística.

Hoy Gabriela Centeno representa una generación de artistas que entienden el folclore como una expresión viva. Más que interpretar canciones tradicionales, busca dialogar con ellas, resignificarlas y proyectarlas hacia el presente. En tiempos donde la música circula a una velocidad inédita, su obra apuesta por detenerse en las raíces para recordar que la identidad también puede cantarse. “La música para mí es una forma de habitar la vida”, repite siempre la cantante.

Cinco canciones para descubrir la obra de esta artista

Cinco canciones para descubrir a Gabriela Centeno