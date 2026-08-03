Tras la muerte del trabajador municipal Pablo Cifuentes, habrá cierre de espacios deportivos en Viedma

La Municipalidad de Viedma informó que este lunes 3 de agosto permanecerán cerrados los espacios deportivos municipales en señal de duelo por la muerte de Pablo Cifuentes, el trabajador municipal de 36 años que permanecía internado desde la explosión ocurrida el pasado 11 de julio en el Albergue Municipal de la Costanera Norte.

La medida alcanza al Gimnasio Municipal Galo Martínez, el Gimnasio Municipal Cayetano Arias y su anexo, el Gimnasio Municipal Fioravanti Ruggeri, la Escuela Municipal de Canotaje y el Complejo Deportivo El Juncal. Desde el Ejecutivo municipal señalaron que el cierre responde al profundo pesar que atraviesa la comunidad municipal tras la pérdida de uno de sus trabajadores.

Las muestras de pesar se multiplicaron tras confirmarse el fallecimiento de Pablo Cifuentes

La noticia del fallecimiento fue confirmada este domingo por la Municipalidad de Viedma, que expresó sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de Cifuentes. En un comunicado oficial, destacaron que fue «una gran persona y un trabajador municipal incansable», al tiempo que acompañaron a sus seres queridos en este difícil momento.

También el presidente del Concejo Deliberante, Pedro Bichara, junto a los funcionarios y autoridades del cuerpo legislativo, manifestó su pesar por la muerte de Cifuentes, a quien definieron como «una excelente persona y trabajador municipal».

A las muestras de dolor se sumó el intendente de Viedma, Pedro Pesatti, quien publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales para despedir al trabajador y expresar su cercanía con la familia.

«Hoy me toca despedir con enorme dolor a Pablo Cifuentes. Mi gratitud y reconocimiento hacia él serán eternos, un sentimiento que también me une a su padre, Héctor, uno de mis grandes amigos y compañero. Hoy el amor eterno de Dios los vuelve a reunir. Descansá en paz, querido Pablo. Mis condolencias para su mamá Blanca y mi ahijada Eva con todas las fuerzas de mi corazón», escribió el jefe comunal.

Qué se sabe de la explosión en el Albergue Municipal de Viedma

Cifuentes había resultado gravemente herido durante la explosión registrada en el Albergue Municipal, edificio ubicado sobre la Costanera Norte donde también funciona la Escuela Municipal de Canotaje. De acuerdo con la información oficial difundida tras el hecho, el trabajador se encontraba solo en el lugar cuando ocurrió la detonación y fue trasladado de urgencia al hospital Artémides Zatti, donde permaneció internado hasta su fallecimiento.

Mientras continúa la investigación para determinar las causas de la explosión, la ciudad despide a Cifuentes. Según informó su familia a través del aviso fúnebre, sus restos son velados en la sala C de la empresa Casella, ubicada en Mitre 662. El sepelio se realizará este lunes a las 10 en el Cementerio de Viedma.