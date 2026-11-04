Patagonia Flooring relanzó su local en Bariloche con Iván de Pineda como embajador

Iván de Pineda es el embajador de Patagonia Flooring y participó del relanzamiento del showroom de Bariloche. Foto: Marcelo Martínez

La marca argentina de pisos y revestimientos que se destaca por su innovación permanente, Patagonia Flooring, lanzó en Bariloche su nuevo showroom con la visita del CEO de la compañía, Daniel Saramaga, y el embajador de la marca, el presentador y modelo Iván de Pineda.

Con el pretexto de presentar a sus clientes, especialmente arquitectos, diseñadores y desarrolladores de la cordillera, la nueva línea de productos, los propietarios de Patagonia Flooring en Bariloche, María Álvarez y Facundo Awesso, realizaron la tarde de este martes la reinauguración del showroom ubicado en la calle Elordi 392.

María Álvarez (der) junto a Iván de Pineda en el relanzamiento del showroom de Patagonia Flooring en bariloche. Foto: Marcelo Martinez

El evento contó con la presencia del CEO de la compañía, que cuenta con 70 sucursales en todo el país, el embajador de la marca y la periodista especializada en innovación Martina Rua, que fue la encargada de una charla sobre IA.

“Desde hace 17 años trabajamos en Bariloche y hace 7 años tenemos este local que cada vez va creciendo más, siempre estamos en el top 5 de las sucursales del país”, destacó María Álvarez quien remarcó que el mercado de Bariloche “parece un oasis dentro de Argentina”.

La propietaria local de Patagonia Flooring remarcó que en Bariloche “hay mucha construcción y por eso progresamos nosotros también porque tenemos una alta gama de productos, de revestimientos y la compañía siempre saca productos nuevos, está innovando y apoyándonos a las sucursales”, valoró la ejecutiva.

En Bariloche la compañía diseñó y realizó los revestimientos de la casa de Iván de Pineda en el barrio cerrado Arelauquen, un lugar de referencia para exhibir los productos.

«Bariloche nos ha respondido muy bien»

Daniel Saramaga, CEO de Patagonia Flooring en el relanzamiento del showroom de Bariloche. Foto: Marcelo Martinez

“Bariloche la verdad que nos ha respondido muy bien, es una ciudad muy dinámica, con mucho turismo extranjero, probablemente una de las que más reciba en Argentina y eso también la hace una plaza muy dinámica para la cual Patagonia Flooring siempre está ofreciendo alternativas distintas, ideas”, destacó Saramaga, fundador y CEO de la compañía.

El ejecutivo señaló que en Bariloche y los alrededores, incluyendo Villa La Angostura “uno ve el progreso continuo”. Consideró que “es una ciudad que atrae turismo y tiene una vida muy diferente, con gente de alto nivel que quiere tener acceso a productos de alto nivel, no solamente en gastronomía, sino en hotelería y también para quienes construyen acá, que siempre nos exigen cosas novedosas. Está dentro del top five de los showroom del interior de Argentina”.

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Saramaga recordó que la empresa nació hace 70 años y se expandió por todo el país, en la que el equipo de trabajo tiene “una dinámica acorde a la velocidad que nos imponen hoy los tiempos modernos”. Hoy tiene más de 400 ítems entre productos y servicios.

El CEO de la compañía remarcó: “Todos los productos que usamos van con todas las exigencias de sustentabilidad que hoy justamente la gente concibe de que el planeta si no lo cuidamos no le vamos a dejar un lugar bueno a nuestros descendientes para que vivan”, reflexionó y puso en foco el producto y servicio “sustentable” que se ofrece.

Martina Rua junto a Iván de Pineda en Bariloche. Foto: Marcelo Martinez

«Nos encantan este tipo de encuentros porque no solo nos permiten seguir viajando por la geografía de uno de los países más lindos del mundo que es nuestra querida República Argentina y también nos permite seguir disfrutando de los valores de Patagonia Flooring», destacó De Pineda previo a presentar la charla con Rua.

Saramaga destacó la renovación del local de Bariloche que está abierto al público de lunes a viernes de 10 a 18 y los sábados hasta las 13:30.