Quién es Deb Haaland, ganadora en Nuevo México y será la primera gobernadora de pueblos originarios en Estados Unidos

En Nuevo México, la demócrata Deb Haaland venció al republicano Gregg Hull y conquistó la gobernación, la primera mujer de pueblo originario en alcanzar un cargo ejecutivo regional en Estados Unidos. Fue uno de los puntos donde el partido de Donald Trump recibió un revés en las elecciones de medio mandato.

El contundente voto de castigo contra la administración republicana incluyó otros hitos, como el de Texas.

Gina Hinojosa desbancó a Greg Abbott, quien buscaba la reelección, y será la primera mujer latina en gobernar el estado fronterizo.

Quién es Deb Haaland, la primera mujer indígena en gobernar un estado en EE.UU.

Haaland fue exsecretaria del Interior de Estados Unidos y miembro del Congreso. Es integrante del Pueblo de Laguna.

Venció a Hull, un exalcalde que ocupó el cargo durante tres mandatos en una de las ciudades más grandes de Nuevo México. La gobernadora demócrata saliente, Michelle Lujan Grisham, no pudo postularse a la reelección por límites de mandato.

Thank you, New Mexico! It is the honor of my lifetime to be elected your 33rd Governor. Tonight, you made history. You chose a future where New Mexico comes first, where working families have a chance to get ahead, and where every New Mexican has a voice. I know the challenges ahead are real. But I also know that New Mexicans have never backed down from a fight — and we are going to tackle these challenges together. Whether you voted for me or not, I will always be your Governor, too. Because this campaign was about all of us, and the future we deserve. Let’s keep New Mexico, New Mexico. Let’s build a brighter future for our families. And let’s get to work. — Deb Haaland (@DebHaalandNM) November 4, 2026

Las prioridades de Haaland se centrarán en cuestiones como la salud, la vivienda o la educación, pero también las adicciones, el crimen y la sequía. «Desafíos» para los que piden soluciones diferentes a lo habitual, reportó EFE.

Cuando todavía no se había adentrado en la política, realizaba trabajos de catering y dirigió su propio negocio produciendo y enlatando salsas,