Avenida Mosconi en Neuquén: terminan un tramo y avanzan hacia una nueva inauguración

La Avenida Mosconi empieza a mostrar su nueva fisonomía en Neuquén. Mientras finalizan los trabajos en los primeros 200 metros inaugurados hace unos meses, avanzan las tareas para habilitar nuevos tramos al tránsito.

Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, contó a Diario RÍO NEGRO cómo avanza la ejecución de la gran avenida y aseguró que, pese a las complicaciones por las lluvias, «nuestra expectativa es llegar a diciembre con el tránsito arriba de la nueva traza«.

Obra finalizada en un sector y habilitación de un nuevo tramo

«Ya en estos días va a quedar todo listo en los primeros 200 metros inaugurados«, afirmó Nicola. Detalló que anoche realizaron pruebas del alumbrado público sobre los carriles, bicisendas y veredas.

Además, precisó que «estamos avanzando con terminaciones de la llegada de calle Intendente Mango a la avenida, nos quedan algunos detalles en sectores de vereda y en la transición entre la vieja ruta y la nueva avenida que ahí hay un desnivel».

Foto: Emiliano Ortiz.

«Todo lo que es arbolado y arbustos ya están colocados en gran parte. En los finales se están terminando las últimas cámaras de todo lo que va subterráneo: allí tenemos pluviales, líneas de media y baja tensión, líneas de energía eléctrica para alumbrado público y fibra óptica».

A su vez, remarcó que continúan los trabajos en las colectoras del tramo entre Chaneton y Don Bosco, donde se avanza con la instalación de los sistemas pluviales, los cañeros para las redes de media y baja tensión y la infraestructura para fibra óptica, además de la construcción de las veredas.

«La expectativa es habilitar el tránsito desde Don Bosco hasta Corrientes más o menos a mediados de noviembre, con lo cual ya estaríamos haciendo aperturas de nuevos cruces y ya empezaríamos en ese sector a trabajar en las colectoras», anticipó el funcionario.

Foto: Emiliano Ortiz.

Complicaciones por las lluvias y cableado aéreo

Nicola explicó que las lluvias registradas durante los últimos meses generaron complicaciones en el desarrollo de la obra, principalmente por la acumulación de agua y la saturación del suelo.

«En dos o tres sectores hubo que retirar todo el suelo, volverlo a tratar y colocar. No nos pasó una vez, nos pasó en un tramo tres veces porque cuando estaba casi listo se largaba la lluvia y eso complicaba», recordó.

Foto: Emiliano Ortiz

A su vez, precisó que las precipitaciones también complicaron los trabajos en las veredas: «cuando caen estas tormentas inunda todo el sanjamiento hecho y hay que sacar el agua, esperar que se seque el terreno para poder avanzar».

Agregó que la maquinaria pesada no podía trabajar: «para hacer el hormigón tenés que meter un camión mixer que es muy pesado, entonces tenés que asegurarte que el suelo esté firme, que no se vaya a a desmoronar la otra zanja«.

Foto: Emiliano Ortiz.

«Pero la obra de todas maneras nunca paró, con lluvia y todo siguieron trabajando», afirmó Nicola. Indicó que «hoy casi toda la traza está con base negra y ya está impermeabilizado«.

Sostuvo que «nuestra expectativa es llegar a diciembre con el tránsito arriba de la nueva avenida y con el viaducto con el hormigón terminado por lo menos«.

En cuanto al viaducto elevado, señaló que continúa la colocación de vigas, aunque el montaje en uno de los vanos debió postergarse por razones de seguridad: «tenemos un trabajo coordinado con Calf que tiene que pasar una línea aérea a subterránea«.

«Yo creo que la colocación de las vigas entre este fin de semana y mediados de la que viene queda listo«, expresó y aclaró que se continuará con la instalación de las placas de hormigón donde se colocará la losa.