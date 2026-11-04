Inaugurarán la obra de la Ruta 69, el corredor hacia Vaca Muerta que proyecta un 30% más de vehículos

Vialidad Rionegrina finalizó la reconstrucción de la Ruta Provincial 69, en Campo Grande y será inaugurada el próximo lunes 9 de noviembre a las 18.30. Así lo confirmó a Diario RÍO NEGRO el presidente del organismo vial Raúl Grün, quién precisó que la actividad se realizará durante el feriado nacional.

La obra comprendió una intervención de 10 kilómetros entre el empalme con la Ruta Nacional 151 y El Labrador, uno de los corredores utilizados por el transporte vinculado a la actividad hidrocarburífera de Vaca Muerta.

El corredor conecta el Alto Valle con Vaca Muerta y concentra buena parte del movimiento de camiones que transportan arenas e insumos para la actividad hidrocarburífera. “La 69 es la que hoy por hoy, de las provinciales, tiene más tránsito y más tránsito pesado, además”, afirmó Grün.

El titular de Vialidad también señaló que los estudios proyectan un crecimiento interanual del 30% en el tránsito del conjunto de las rutas vinculadas con Vaca Muerta, lo que anticipa una mayor demanda sobre esta conexión vial.

La intervención demandó una inversión de $3.777.825.633 (unos US$ 2,41 millones), financiada con recursos del Bono VMOS, generado a partir del acuerdo entre Río Negro y las empresas petroleras que participan del proyecto Vaca Muerta Oil Sur. La empresa Ribeiro SRL estuvo a cargo de los trabajos.

Qué obras se hicieron en la Ruta 69 de Campo Grande

Foto: Flor Salto.

La reconstrucción incluyó bacheos profundos, reconstrucción de sectores deteriorados y colocación de una nueva carpeta de asfalto en caliente.

Uno de los puntos centrales de la intervención fue el acceso a Villa Manzano, sobre calle Pacheco, donde se construyó una intersección canalizada de hormigón. El diseño incorpora isletas separadoras, sectores específicos para giros a la izquierda y se reemplazó el semáforo convencional por un sistema inteligente. Según explicó Grün, el dispositivo detecta si hay vehículos esperando para realizar un giro y, en función de esa información, modifica los tiempos de las señales para agilizar la circulación.

El proyecto también incluyó banquinas, defensas metálicas, señalización horizontal y vertical e iluminación, con columnas de 10 metros de altura. Además, se contemplaron dársenas para colectivos y la reubicación de las garitas existentes para mejorar la circulación y los accesos a la localidad.

Foto: Flor Salto.

En El Labrador se construyó una dársena de pesaje para vehículos pesados, destinada a controlar las cargas de los camiones sin obligarlos a ingresar a las zonas urbanizadas. «Esa ruta tiene mayoritariamente tránsito pesado y nosotros sí o sí necesitamos hacer operativos para controlar el peso de los camiones y que la ruta se mantenga en buenas condiciones”, explicó el presidente de Vialidad Rionegrina.

Durante un operativo realizado en agosto, Vialidad Rionegrina pesó 55 camiones y detectó cinco casos de exceso de carga: cuatro vehículos que transportaban arena y uno que llevaba ripio. La intención es avanzar posteriormente con un sistema de pesaje dinámico o continuo, similar al que funciona sobre la Ruta 2, cerca de San Antonio Oeste.

La Ruta 69 y el crecimiento del tránsito hacia Vaca Muerta

La importancia de la reconstrucción está relacionada con el movimiento que registra este corredor. Según los datos de Tránsito Medio Diario Anual (TMDA) enviados por Vialidad Rionegrina, por la Ruta 69 circulan actualmente 5.966 vehículos por día, de los cuales 909 son pesados.

Grün había señalado que algunos estudios proyectan un incremento del 30% del tránsito para 2027. Si esa estimación se concreta, la circulación podría alcanzar unos 7.756 vehículos diarios.

La proyección depende de distintos factores, entre ellos las alternativas de circulación que se habiliten y las mejoras que puedan realizarse en otros corredores utilizados para llegar a Vaca Muerta.

Foto: Flor Salto.

Anteriormente, en diálogo con este medio, el intendente de Campo Grande, Daniel Hernández, había vinculado ese movimiento con el transporte de arenas que ingresa desde el norte por la Ruta Nacional 151 y continúa por la Provincial 69. A eso se suma el traslado de trabajadores y otros vehículos de gran porte relacionados con la actividad productiva.

Según afirmó, el movimiento es continuo durante toda la semana, con mayor concentración a primera hora de la mañana y entre las 17 y las 20. También advirtió sobre las dificultades que genera el estado de la Ruta 151, especialmente en el tramo de aproximadamente siete kilómetros entre Villa Manzano y Barda del Medio, que en determinados momentos puede demandar entre 30 y 40 minutos de viaje.

La inauguración de la Ruta 69 se realizará junto con otra intervención vial que la Provincia tiene prevista para el mismo lunes: la iluminación de la Ruta Provincial 65, desde avenida Perón hasta el sector del puente 83, en el límite con Fernández Oro. Echarren confirmó que también se habilitará el alumbrado instalado y los derivadores construidos en ese corredor.