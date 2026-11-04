Asfalto y pluviales en Neuquén: la obra en Villa Ceferino ya va por el 60% y estará lista en diciembre, antes de lo previsto

El intendente Mariano Gaido revisa los planos de la obra de asfalto y pluviales en Villa Ceferino, junto a los caños que se colocarán bajo la calzada. (Foto: gentileza Municipalidad de Neuquén)

La obra de asfalto y pluviales que la Municipalidad de Neuquén ejecuta en Villa Ceferino alcanzó el 60% de avance y se terminará antes de lo previsto. Lo confirmó el intendente Mariano Gaido durante una recorrida que hizo esta mañana por el barrio.

Actualmente se trabaja sobre un tramo de 88 cuadras y después se avanzará con otras 60, con el objetivo de que todo el barrio quede pavimentado. El contrato contemplaba terminar en enero o febrero, pero la comuna le pidió a la empresa tener la obra lista para diciembre.

“Estamos llevando adelante el plan de asfalto para que quede este barrio cien por ciento asfaltado”, dijo Gaido. “Completaremos más de 140 cuadras, pero acá principalmente tenemos algo muy importante que son las obras que no se ven: los pluviales, los caños que van por debajo del asfalto y que escurren el agua cuando llegan las lluvias, algo que ya es normal y habitual”, valoró.

Calle Cipolletti: los pluviales que buscan terminar con los socavones en Villa Ceferino

El intendente detalló que los trabajos se desarrollan sobre calle Cipolletti, una arteria que comunica Villa Ceferino con el barrio Gregorio Álvarez. Allí, con cada lluvia, se formaban socavones.

“Hoy ya se empieza a notar que estas obras son fundamentales”, señaló Gaido. El intendente remarcó además que la obra se realiza con fondos propios provenientes del superávit municipal.

“Esos recursos se destinan a obras y, en este caso, a las más de 3000 cuadras de asfalto y los pluviales de la ciudad, que tienen prioridad”, dijo. También recordó que el presupuesto 2027 contempla otras más de tres mil cuadras de asfalto para la ciudad.

Las máquinas avanzan con la excavación para los nuevos pluviales en Villa Ceferino, donde en algunos sectores las cañerías van a entre tres y cuatro metros de profundidad. (Foto: gentileza)

“Estamos en toda la ciudad llevando adelante este plan de desarrollo equilibrado. Villa Ceferino, como también Confluencia Rural, Valentina Sur y el barrio Z1, con fondos propios y sin endeudamiento, a la neuquina”, afirmó el jefe comunal.

Cómo es la obra en Villa Ceferino: cinco frentes de trabajo, hormigón en las pendientes y asfalto en las zonas llanas

Por su parte, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, destacó la magnitud de la intervención, que permitirá terminar de pavimentar todo el barrio y seguir ampliando el sistema pluvial de la ciudad. Explicó que la zona tiene un suelo con mucho desnivel, por lo que en algunos sectores se resuelve con cañerías enterradas a entre tres y cuatro metros de profundidad, lo que permitirá gestionar correctamente el agua superficial a futuro.

“La obra cuenta con cinco frentes de trabajo simultáneos: pluviales, cordón cuneta, calles de pavimento rígido de hormigón en los sectores de mayor pendiente y calles con pavimento flexible en las zonas más llanas”, describió Nicola. El funcionario subrayó la importancia que tiene el proyecto para Villa Ceferino.

A su turno, el encargado de obra, Héctor Burela, explicó que se trata de una tarea compleja por las numerosas interferencias del subsuelo. Aun así, dijo que se cuenta con la documentación necesaria para localizar las cañerías de cloacas y agua que a veces se interponen en la traza del ducto.

Burela señaló que ese conducto es clave para manejar los flujos de agua de lluvia, que era lo que más afectaba a la zona. “Las pendientes son pronunciadas en distintos sectores, por lo que el proyecto combina hormigón rígido en las áreas de mayor desnivel y carpeta asfáltica en los sectores llanos”, desarrolló.