Flan casero sin agujeritos: el secreto para una textura cremosa

Lista de Ingredientes huevos: 8 yemas: 4 azúcar: 200 gr extracto de vainilla: 1 cdita. leche entera: 1 litro azúcar para el caramelo: 250 gr

Preparación

Derretir el azúcar en una ollita y volcarlo en el molde limpio, con ayuda de paños para no quemarse.

En un bol grande poner azúcar, vainilla, huevos, yemas, batir un poco para integrar. Agregar la leche y batir algo más para mezclarla. Colar la preparación sobre el molde o en otro bol, luego al molde acaramelado.

Horno precalentado 160° C (bajo) y apoyar el molde con el flan sobre una bandeja con agua (baño maría) por 1 hora o 1 hora 20 minutos aproximadamente, tiene que tener consistencia de flan. Retirar, apoyar sobre una rejilla y dejar enfriar a temperatura ambiente por 2 o 3 horas. Luego en heladera por no menos de 6 horas o toda la noche.



Dato:

Pueden tapar con papel aluminio el molde cuando lo llevan al horno.