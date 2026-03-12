SUSCRIBITE Diario papel
80 min cronometro
Flan casero sin agujeritos: el secreto para una textura cremosa

Un postre tan simple como delicioso. Para comerlo con dulce de leche, crema, ambos o solo. La sugerencia es de @miriambuffa.

Flan casero sin agujeritos: el secreto para una textura cremosa

Un postre tan simple como delicioso. Para comerlo con dulce de leche, crema, ambos o solo. La sugerencia es de @miriambuffa.

Lista de Ingredientes

huevos: 8

yemas: 4

azúcar: 200 gr

extracto de vainilla: 1 cdita.

leche entera: 1 litro

azúcar para el caramelo: 250 gr

Preparación

Derretir el azúcar en una ollita y volcarlo en el molde limpio, con ayuda de paños para no quemarse.

En un bol grande poner azúcar, vainilla, huevos, yemas, batir un poco para integrar. Agregar la leche y batir algo más para mezclarla. Colar la preparación sobre el molde o en otro bol, luego al molde acaramelado.

Horno precalentado 160° C (bajo) y apoyar el molde con el flan sobre una bandeja con agua (baño maría) por 1 hora o 1 hora 20 minutos aproximadamente, tiene que tener consistencia de flan. Retirar, apoyar sobre una rejilla y dejar enfriar a temperatura ambiente por 2 o 3 horas. Luego en heladera por no menos de 6 horas o toda la noche.


Dato:
Pueden tapar con papel aluminio el molde cuando lo llevan al horno.


Alimentación

Cómo hacer

Gastronomía

Postres

