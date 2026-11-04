Neuquén prepara un encuentro masivo de percusionistas en el Parque Central: cuándo será «Baterías a la Plaza» y cómo inscribirse

El evento "Baterías a la plaza" ya ha recorrido distintas ciudades del país mostrando un buen recibimiento del público. Foto: gentileza.

El ritmo se contagia en el Alto Valle. Después del encuentro multitudinario de bateristas que se realizó en Roca para homenajear al Indio Solari, Neuquén tendrá su propia convocatoria el domingo 22 de noviembre en el Parque Central. La propuesta reunirá a percusionistas de distintas edades bajo el nombre «Baterías a la Plaza», un evento que ya ha recorrido distintos puntos del país.

La actividad comenzará a las 15 y estará dirigida por los reconocidos bateristas Jorge Araujo y Sergio Masciotra, quienes convocan a músicos profesionales, aficionados y personas que recién comienzan a tocar. La participación será libre y gratuita.

Baterías a la Plaza en Neuquén: qué requisitos hay para participar del encuentro

El encuentro se realizará en el Parque Central de Neuquén, sobre calle Mitre, entre Tierra del Fuego y avenida Olascoaga. La convocatoria está abierta a bateristas desde los cuatro años y no tiene restricciones de marcas ni modelos de instrumentos.

Quienes quieran sumarse deberán contar con su propia batería acústica y llevar todos los elementos necesarios para armarla. La organización no proporcionará instrumentos, platillos, banquetas ni alfombras.

El evento estará dirigido por los profesionales Jorge Araujo y Sergio Masciotra, La organización informó que los primeros 100 inscriptos recibirán una remera exclusiva del evento.

El set deberá incluir, como mínimo, un bombo, un redoblante y un hi-hat. Como máximo, podrá tener un bombo, un redoblante, un hi-hat, dos toms, un tom de pie y hasta dos platos. Además la organización recomendó que los participantes lleven alfombra para asegurar el set, banqueta o asiento y palillos extra para cualquier imprevisto.

En el caso de los menores de edad, la organización informó que deberán estar acompañados en todo momento por un adulto responsable o tutor. La participación está habilitada desde los cuatro años y será necesario completar los datos del adulto a cargo.

Cada baterista tendrá una ubicación asignada dentro del grupo que le corresponda. Por eso, será importante respetar el horario de llegada que informe la organización para facilitar el armado de los instrumentos y la distribución de los participantes.

Cómo inscribirse a Baterías a la Plaza en Neuquén y qué pide el formulario

La inscripción es gratuita y se realiza exclusivamente a través del formulario oficial (Click aquí). Allí se deben completar datos personales como: nombre, apellido, DNI, teléfono celular, correo electrónico y fecha de nacimiento.

También se consulta si el participante es menor de edad y si concurrirá con vehículo. Quienes sean menores deberán informar los datos de su padre, madre o tutor responsable.

El formulario además establece que quienes se inscriban deberán incorporarse al grupo de WhatsApp dispuesto por la organización para recibir información del encuentro.

Una vez enviado el formulario, los participantes deberán esperar la confirmación por WhatsApp. La organización también adelantó que informará con anticipación las canciones que se interpretarán en simultáneo, para que cada baterista pueda prepararlas antes del evento.

La convocatoria también establece que cada baterista podrá ingresar con un acompañante únicamente si es menor de edad o una persona con discapacidad. El resto de las personas que ayuden con el armado deberán retirarse antes del inicio de la actividad.