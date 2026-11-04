Frenaron una obra en Cinco Saltos y hallaron restos de un dinosaurio de cuello largo de 70 millones de años

Restos fósiles de un dinosaurio saurópodo, el grupo de herbívoros de cuello y cola largos que incluye a los titanosaurios, fueron rescatados en una cantera de Cinco Saltos. La Empresa de Desarrollo Hidrocarburífero Provincial S.A. (Edhipsa) detuvo sus tareas al advertir los huesos. Entre las piezas hay un fémur de entre 1,10 y 1,15 metros, hallado en una sola pieza, algo poco frecuente en paleontología, donde los huesos largos suelen aparecer fracturados.

Los huesos son nuevos y se suman a otros que habían sido hallados en el mismo lugar, consolidando así el potencial paleontológico del sector.

El material reciente fue recuperado por la Dirección de Patrimonio y Museos de la Secretaría de Cultura, junto con el equipo del Museo Patagónico de Ciencias Naturales de Roca. Hoy se encuentra en ese museo, a la espera de que investigadores autorizados avancen con su estudio.

Pablo Chafrat, director de Patrimonio y Museos, explicó en diálogo con RÍO NEGRO que la empresa, Edhipsa, dio aviso a la Secretaría de Minería, que a su vez notificó a Patrimonio, autoridad de aplicación de la Ley provincial 3041 de Protección del Patrimonio Paleontológico y Arqueológico. La compañía avisó un jueves y el sábado siguiente el equipo ya estaba en el sitio.

«El protocolo de actuación es que las empresas, cuando están trabajando, tienen que ir monitoreando permanentemente y ante cualquier hallazgo tienen que frenar la obra y dar aviso inmediato», detalló el funcionario, y agregó que a la Dirección le corresponde «llegar al lugar lo más rápido posible» para el rescate.

Un dinosaurio de porte mediano

Según Chafrat, los restos pertenecen a las extremidades de un saurópodo, y además de la pierna se recuperaron costillas y algunas vértebras. Los sedimentos de la cantera tienen cerca de 70 millones de años, hacia el final del período Cretácico.

En esa etapa, explicó, los saurópodos de la Patagonia mostraban una tendencia a achicarse. «No eran tan gigantes como los otros dinosaurios que se han encontrado en otras partes de Río Negro o Neuquén. Estos eran animales de porte mediano», señaló. Sobre el estado del fémur, afirmó que el estado de conservación es «espectacular«.

La empresa podrá continuar su trabajo, con condiciones

Con el rescate hecho y el sitio prospectado, la firma puede retomar su actividad. Sin embargo, Patrimonio le exigiría que, a medida que avance sobre ese perfil de la cantera, haya siempre un paleontólogo o un técnico presente. Chafrat sostuvo que el lugar es de «alto potencial de hallazgo» y que, si aparecen más huesos, el procedimiento será el mismo, es decir, detener la obra, avisar y esperar el rescate.

Un área con antecedentes

El sitio se encuentra dentro de un área donde ya trabaja un equipo de tres investigadores, con un proyecto autorizado por la Ley 3041. Aunque los huesos son nuevos y no formaban parte de esa investigación, Chafrat indicó que por una cuestión ética se les daría prioridad para estudiarlos.

Mientras tanto, Patrimonio realiza informes y descripciones preliminares, y después informaría a la empresa y a las secretarías de Ambiente y de Minería.

Un equipo ampliado

Chafrat atribuyó la rapidez de la respuesta al fortalecimiento del área de Patrimonio conformado por profesionales formados en universidades de la provincia. El equipo está integrado por una paleontóloga, una arqueóloga, dos antropólogas y una licenciada en turismo.

Aunque el director también mencionó que todavía no hay fecha para los resultados. «Los procesos de investigación a veces son lentos”, reconoció el director. La autoridad de aplicación deberá determinar además en qué repositorio quedará depositado el material, de modo que garantice su conservación a largo plazo y el acceso de los científicos.