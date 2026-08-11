Peñas Blancas, el paraje rural de la Patagonia donde crece el sueño cooperativo y el cáñamo industrial para la bioconstrucción

Cultivo de cánamo de la Cooperativa Quatrifinio en Peñas Blancas, a 35 km de Catriel.

Con una ley sancioada hace dos años que regula la producción y licencias que comenzaron a otorgarse hace un año, pese a las dificultades para el abastecimiento de semillas el cáñamo industrial avanza en la Argentina y la Patagonia comienza a tallar en el mapa de la innovación ecológica. Tras la reciente capacitación brindada en Catriel por Fernando Peñi Saavedra (especialista de Agrómera. que agrupa a profesionales del sector), la experiencia de la Cooperativa Quatrifinio se presenta como una referencia de valor en el norte rionegrino en el camino de la articulación entre agroecología y bioconstrucción.

Como explica Peñi Saavedra a Diario Río Negro Argentina produjo cáñamo hasta los años 70 en la provincia de Buenos Aires, pero no quedaron variedades desde que fueron prohibidas por la dictadura militar en 1977, cuando puso en la misma bolsa a las industriales, medicinales y psicoactivas y arrasó con todo.

Paradojas de la historia, fue un abogado y economista de mente brillante al que las circunstancias llevaron a guerrear como general, un héroe de la Independencia como Manuel Belgrano, quien había alentado las primeras experiencias. En 1795, como secretario del Consulado de Buenos Aires, recomendó fomentar el cultivo de lino y cáñamo para reducir la dependencia de importaciones textiles y navales.

Hoy, casi dos siglos después, de acuerdo con el panorama que describre Peñi Saavedra el 97% de la producción en el país es con semillas importadas, aunque ya hay empresas con dos temporadas de ensayos y reproducción. «En cinco años estaremos con semillas full Argentina», dice.

Mientras tanto, todo cambia año a año y hay que realizar fitomejoramiento y adaptar las semillas a cada biorregión, ya que no existen producciones a gran escala ni abastecimiento masivo de materia prima.

Ese contexto le da aún mayor relevancia al trabajo de los cooperativistas de Catriel, que en mayo participaron en otra capacitación en General Pico, La Pampa. En su caso, las semillas fueron provistas por la empresa Ananda Pampa.

Por qué se considera cáñamo al Cannabis sativa L. que no supera el 1% de THC

Desde el punto de vista legal, se considera cáñamo al Cannabis sativa L. que no supera el 1% de THC (molécula psicoactiva). Requiere controles analíticos durante el cultivo; si excede el porcentaje permitido, la producción debe incinerarse.

Así lo explica Peñi Saavedra en cada capacitación, como en el caso de la de Catrfiel, que contó con el apoyo del municipio y la presencia de funcionarios entre los 50 asistentes que también escucharon con atención sus aplicaciones como fibra, grano, cañamiza y biomasa.

Resaltó además su rapidez de cosecha (3 a 4 meses) y sus propiedades de aislamiento y resistencia al fuego.

La experiencia de cultivo de cáñamo en Peñas Blancas a 30 km de Catriel

Fundada en lo formal en el 2022 (ya trabajaban juntos un año antes) y con anclaje en el paraje rural Peñas Blancas a 30 km de Catriel, Quatrifinio comenzó a la vera del río Colorado con un acuerdo de cesión de una hectárea familiar y hoy trabajan en unas 4 hectáreas, con disponibilidad para ampliar hasta 10 hectáreas.

El paso a paso de la producción de cáñamo. La preparación del terrreno.

El riego proviene del río Colorado.

Lograron poner una hectárea en producción.

Una hectárea de cultivo equivale a unos treinta y cinco metros cuadrados de pared.

Tras obtener su permiso del Instituto Nacional de Semillaes (INASE) en junio del 2023, el grupo integrado por doce socios que diversifican su producción con lombricultura, pasturas y aromáticas logró adaptar con éxito ensayos de cultivo de cáñamo de fibra a las condiciones hídricas y de suelo de la zona.

Comprobaron así que las aguas del río Colorado, caracterizadas por una mayor electroconductividad y carga mineral, no generaban efectos negativos.



“Vemos que hay un potencial grande. Empezamos con una hectárea de cáñamo, pero vamos a ampliar” Kevin González, presidente de la cooperativa Quatrifinio

Cuatro de los 12 integrantes de la Cooperativa Quatrifinio: Víctor Rodríguez, Agustín Rodríguez Guanella, Elio Carrasco y Kevin González durante una visita a Diario Río Negro.

A partir de los talleres formativos y los ensayos propios, la cooperativa comenzó a procesar y revalorizar los subproductos de la planta.

Utiliza la cañamiza (la parte leñosa) combinada con cal y agua y ya elaboran prototipos a pequeña escala de hemcrete u hormigón de cáñamo, un material destacado por su alta capacidad como aislante térmico y acústico, además de actuar como regulador de humedad.

El objetivo principal de la cooperativa no es exclusivamente la construcción, pero buscan valorizar los subproductos de la planta (la cañamiza o parte leñosa) que de otro modo irían al compostaje.

Elaboración de prototipos de ladrillo de cáñamo durante las capacitaciones.

Propiedades del cáñamo: aislante térmico y acústico y regulador de humedad.



Con el objetivo de escalar la producción de bloques ecológicos y apoyada en la vinculación que agradecen y valoran con organismos como el INTI y el INTA además de municipales y provinciales, Quatrifinio apuesta a desarrollar el potencial patagónico.

Se presentaron también a convocatorias provinciales como el programa de Desafíos Rionegrinos (con un fondo de hasta 40 millones de pesos por proyecto) para financiar soluciones vinculadas a la construcción con cáñamo.

Realizaron una primera prueba de 1 hectárea de cáñamo de fibra con semillas y trazabilidad.

Respecto al ciclo del cultivo, se trata de una planta anual que se siembra tras las últimas heladas (septiembre u octubre). El cáñamo de fibra tiene un ciclo de aproximadamente 3 meses. El cáñamo para grano o doble propósito dura unos 5 meses.

Con rendimientos eficientes (una hectárea de cultivo equivale a unos treinta y cinco metros cuadrados de pared), la cooperativa rionegrina comenzó a recorrer el camino para demostrar que el cáñamo es una herramienta de desarrollo local y construcción sustentable.

Aplicaciones del cáñamo en la bioconstrucción

Contacto: https://www.instagram.com/quatrifinio/

El cáñamo cumple funciones clave como aislante térmico y acústico y regulador de humedad. Es un cultivo de rápido crecimiento que provee materia prima para tres usos principal:

Hemcrete (hormigón de cáñamo): Es la mezcla de cañamiza, cal y agua. Se utiliza para elaborar ladrillos ecológicos o realizar construcciones in situ (como encofrados y paredes monolíticas). En Argentina se adaptan las formulaciones internacionales a las cales disponibles localmente mediante talleres prácticos.

Es la mezcla de cañamiza, cal y agua. Se utiliza para elaborar ladrillos ecológicos o realizar construcciones in situ (como encofrados y paredes monolíticas). En Argentina se adaptan las formulaciones internacionales a las cales disponibles localmente mediante talleres prácticos. Paneles de fibra aislante: Utilizados de forma similar a la lana de vidrio para techos y paredes, con experiencias incipientes de tableros tipo OSB de cañamiza desarrollados junto al INTI.

Utilizados de forma similar a la lana de vidrio para techos y paredes, con experiencias incipientes de tableros tipo OSB de cañamiza desarrollados junto al INTI. Pisos y revestimientos: Logrados mediante el prensado de la planta con un ligante natural o sintético para aglutinar la cañamiza.



Diplomatura en Cáñamo Industrial en la Universidad Nacional de Río Negro

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), a través de la Subsecretaría de Extensión de la Sede Alto Valle – Valle Medio puso en marcha este segundo semestre del año la Diplomatura en Cáñamo Industrial: Desarrollo Productivo, Procesamiento y Usos.

Se trata una propuesta de formación en conjunto con la Fundación Gen, que busca brindar herramientas teóricas y prácticas sobre lo que considera como una de las cadenas productivas emergentes con mayor potencial de crecimiento en Argentina.

La Diplomatura se dicta durante el segundo cuatrimestre de 2026 bajo una modalidad híbrida, con instancias virtuales y presenciales, y una carga horaria total de 212 horas.

Está destinada a profesionales y técnicos del sector agroindustrial, ingenieros agrónomos, especialistas en alimentos y biotecnología, emprendedores, personal de la industria y la salud, así como a toda persona interesada en la temática.

La UNRN señala que la propuesta surge en un contexto de expansión del sector del cáñamo industrial, impulsado por el nuevo marco regulatorio nacional y por la creciente demanda de profesionales capacitados en producción, industrialización, calidad, normativa y desarrollo de productos derivados de esta especie vegetal. La formación abordará aspectos agronómicos, tecnológicos, regulatorios y económicos vinculados a los usos industriales, alimentarios y de salud del cáñamo.

La dirección académica estará a cargo de la licenciada Natalia Stafetta, acompañada por un equipo interdisciplinario de especialistas provenientes de distintas áreas del conocimiento y la producción.