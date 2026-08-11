El dólar mayorista cayó por tercer día seguido y se alejó de los $1.500

Por tercera jornada consecutiva, el dólar mayorista cayó este martes y se distanció aún más de los $1.500. Además, el spread con el techo de la banda tocó máximos en casi dos meses.

El dólar sigue contenido por la intervención oficial

El mercado sigue de cerca las intervenciones oficiales para contener la volatilidad y que no haya presiones extras sobre el costo de vida.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio perdió $5 (0,3%) a $1.490,5 para la venta y estiró así la brecha con los paralelos en hasta más de 7%.

La distancia con el techo de la banda cambiaria ($1.856,10) se ubicó a 24,5%. El volumen operado en el segmento de contado superó los u$s515,5 millones.

En tanto, los contratos de futuros registraron pérdidas de hasta el 0,2% en la jornada.

El mercado estima que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.505 para fines de agosto y en torno a $1.619 en diciembre. En total, se operaron unos u$s777 millones.

A nivel minorista, en el Banco Nación (BNA), el billete retrocedió a $1.515 para la venta.

De esta forma, el dólar tarjeta se sostiene a $1.969,5. En tanto, de acuerdo al relevo de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio oficial promedió los $1.517,89 para la venta.

Entre los paralelos, el MEP opera a $1.523,84, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace a $1.618,98.

No obstante, el dólar blue escaló $20 a $1.550 para la venta.

La dificultad del mayorista para superar los $1.500 coincide con mayores señales de intervención oficial en distintos segmentos del mercado, principalmente a través de futuros y bonos dólar linked.

El dólar mayorista sigue merodeando los $1.500, pero sin superar dicho nivel a partir de las mayores intervenciones oficiales que buscan mantenerlo contenido en busca de priorizar el proceso de desinflación.

La autoridad monetaria comenzó agosto con un ritmo más moderado de adquisición de reservas.

Los futuros también operaron con bajas marginales de entre 0,1% y 0,3%, con negocios por el equivalente a u$s1.061,6 millones.

El contrato con vencimiento a fines de agosto, que concentró buena parte de las operaciones, retrocedió hasta los $1.509,50.

NA