Encontraron con vida a los dos argentinos que estaban desaparecidos en Colombia tras el terremoto

Carlos Luis Cáceres, un sanjuanino de 69 años, y Carlos Alberto Ricchetti, de 54, estaban desaparecidos en Colombia tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4. Ambos fueron localizados con vida este martes y pudieron comunicarse nuevamente con sus familias.

Cáceres se encontraba en la localidad de Dosquebradas, cerca de Pereira, y llevaba varias horas sin dar señales de vida luego del sismo que sacudió al país. Su hija, Carla Cáceres, había reportado su desaparición ante la incertidumbre por su estado.

La noticia llegó alrededor de las 14:30 y puso fin a la búsqueda que habían iniciado sus familiares con la colaboración de medios y autoridades de la Cancillería argentina.

Cómo lograron encontrarlos

El hallazgo se produjo de manera fortuita. Una mujer que vive en el mismo sector donde se encontraba Cáceres salió a buscar señal telefónica y recibió varios mensajes, entre ellos una fotografía del argentino con un pedido de ayuda.

Carlos Cáceres, el argentino que estaba desaparecido tras el terremoto en Colombia.

Al observar la imagen, la mujer reconoció inmediatamente a Cáceres. “Sí, lo conozco, es él, es él”, afirmó, según relató su hija en diálogo con Diario de Cuyo.

La mujer le facilitó su teléfono y de esa manera Carla pudo establecer comunicación con su padre.

Carlos Ricchetti, por su parte, vive en Pereira y su familia estaba desesperada por saber de él. Roxana, su hermana, confirmó que minutos antes de las 18 de este martes se pudo comunicar con él.

“Desde el domingo a la noche que yo no sabía nada y el lunes cuando quise comunicarme ya no tuve más señal. Lo reporté y en un momento que pudieron me mandaron un audio y me avisaron que estaban todos reunidos y que estaban bien”, contó en TN.

Estaba en shock y tenía golpes

Durante la conversación, Carlos se encontraba consciente, aunque en estado de shock y llorando. Según le contó a su hija, había sufrido algunos golpes, principalmente en las piernas, pero podía movilizarse y no presentaba dolores que hicieran sospechar, en ese momento, una fractura o una lesión de gravedad.

Carla, que es enfermera, aprovechó la comunicación para asistirlo a la distancia y darle indicaciones sobre posibles signos de alarma. “Le di todas las pautas de alarma, algún golpe que pueda llegar a tener, que esté atento”, explicó.

Al momento de reencontrarse telefónicamente con su familia, Cáceres todavía no había recibido atención médica. La zona permanecía sin electricidad y los equipos de emergencia aún no habían llegado hasta el sector donde se encontraba.

La localización con vida del hombre llevó tranquilidad a sus familiares, que durante horas habían intentado conocer su paradero tras el terremoto.