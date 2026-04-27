Casa Salvadori: el legado de Franco Macri a la venta por seis millones de dólares en Barrio Parque

La histórica Casa Salvadori, el refugio racionalista donde vivió el empresario Franco Macri, vuelve a sacudir el mercado inmobiliario de ultra lujo. Ubicada en la zona más exclusiva de Palermo Chico, la propiedad es un viaje al corazón del poder porteño y hoy ostenta un precio que, tras varios ajustes, parece haber encontrado su piso en un mercado que vuelve a calentarse.

La mansión, que llegó a tasarse en casi 9 millones de dólares tras la muerte del patriarca, hoy se ofrece por 6 millones de dólares. Una cifra astronómica para el ciudadano común, pero una «oportunidad» en un barrio donde los vecinos son embajadas y magnates tecnológicos.

Un búnker de lujo: 1.200 m² y 12 baños, así es la mansión de Franco Macri

Diseñada en los años 40 por el arquitecto Antonio Ubaldo Vilar, la residencia en Eduardo Costa al 3.000 es un exponente del racionalismo: líneas puras, funcionalidad extrema y una sobriedad que intimida. Sus dimensiones son difíciles de procesar:

4 plantas conectadas por ascensores principal y de servicio.

conectadas por ascensores principal y de servicio. 7 dormitorios y un total de 12 baños .

y un total de . Gimnasio propio , terraza con parrilla y vistas a las arboledas curvas de Barrio Parque.

, terraza con parrilla y vistas a las arboledas curvas de Barrio Parque. Oficina blindada: La planta baja estaba destinada al trabajo, con sala de reuniones y despacho privado, el centro de operaciones desde donde se tejieron décadas de negocios en Argentina.

El mercado de propiedades de lujo en Buenos Aires es un termómetro de la economía. Tras salir a la venta en 2019 por U$S 8,9 millones, la propiedad sufrió el parate del sector, llegando a tocar un piso de 5,5 millones.

Sin embargo, el reciente desembarco de inversores internacionales en la zona (como el fundador de PayPal, Peter Thiel, que pagó U$S 12 millones por una casa a pocas cuadras) volvió a posicionar a la «joya» de los Macri como un activo estratégico. Al estar catalogada como Patrimonio Histórico, su fachada no puede ser alterada, lo que le otorga un valor de exclusividad que el dinero difícilmente puede comprar en otras zonas de la ciudad.