Se armó en 90 días y cuesta $20 millones: así es la casa container de 15 m2 de una jubilada en las sierras de Córdoba

Relax y naturaleza en las sierras de Córdoba para la nueva vida de Silvia en 15 m2.

Para Silvia Valdivia, la jubilación no fue el final de un camino, sino el comienzo de un renacimiento. Tras 15 años como supervisora en una empresa de cosméticos, una advertencia médica en 2010 fue el detonante: era momento de parar y aprender a «soltar». Hoy, vive una realidad distinta en Villa Flor Serrana, una reserva natural en Tanti, Córdoba. Allí, sobre un terreno que eligió tras sentir una «conexión vibracional» con un caballo y el monte, instaló su nuevo hogar: un container marítimo de apenas 15 metros cuadrados.

La mini casa se transformó en centro de encuentro de familiares y amigos.

Construcción rápida y sustentable

Silvia buscaba agilidad. No quería lidiar con los plazos eternos del cemento ni con el impacto ambiental de una obra tradicional en plena reserva. La solución llegó a través de una propuesta de construcción modular:

El entorno natural de la mini casa.

Fabricación: La casa se construyó íntegramente en fábrica en San Francisco, Córdoba.

La casa se construyó íntegramente en fábrica en San Francisco, Córdoba. Tiempo récord: El proceso duró solo 90 días.

El proceso duró solo 90 días. Instalación: Fue trasladada en camión y colocada con una grúa sobre una base de cemento previamente preparada.

Mini hogar, confort máximo

A pesar de su tamaño reducido, la casita es un ejercicio de eficiencia. El espacio cuenta con:

Distribución: Living, cocina integrada y baño completo.

Living, cocina integrada y baño completo. Aislación: Revestimientos interiores de madera que garantizan confort térmico y ahorro energético.

Revestimientos interiores de madera que garantizan confort térmico y ahorro energético. Estética: Pintada de color verde agua para «traer el mar a la montaña», según describe Silvia.

Actualmente, un monoambiente modular de estas características tiene un costo aproximado de $20.000.000, posicionándose como una alternativa atractiva por su bajo mantenimiento y su diseño rústico-moderno.

El epicentro de la familia

Aunque el espacio es compacto, Silvia asegura que «el corazón de la casa es inmenso». El refugio se convirtió en el lugar de encuentro familiar cada fin de año.

«En el último festejo llegaron siete autos. Solo tres pudimos dormir adentro, el resto armó carpas alrededor. La casita nos abrazó a todos», recuerda con emoción.

Todo tiene un orden que permite que la pequeña casa funcione.

Desde que se jubiló en 2023, Silvia reparte su tiempo entre la gestión del negocio familiar en Córdoba Capital —donde acompaña a su exmarido en el cuidado de su salud— y sus retiros espirituales en las sierras.

Para ella, este container no es solo una vivienda; es la prueba de que, cuando uno se anima a saltar al vacío, el universo responde con un lugar donde el alma finalmente puede descansar.

Fuente: Infobae