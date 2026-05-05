Ni ladrillos ni hormigón: la revolución de las casas de madera llega al boom de un paraíso de la costa

La casa ensambla tres módulos y tiene 204 metros cuadrados.

Un sistema de módulos prefabricados que combina la precisión industrial con el diseño en la costa. Así es esta propuesta en Chapadmalal: viviendas autónomas, capaces de adaptarse al clima y que pueden ser desmontadas sin dejar rastro en la naturaleza en esta zona que vive un boom de construcciones entre Mar del Plata y Miramar.

Luminosa calidez interior.

Pileta, deck y galería.

La casa en Chapadmalal forma parte de una serie de tres proyectos del estudio Borrachia que exploran la prefabricación sistematizada, permitiendo variaciones según el programa y su posición estratégica en el territorio.



El diseño se complementa con piezas de interfaz que adaptan cada edificio al clima y la geografía local, dotándolos de una identidad propia: mientras una de las casas salva una pendiente pronunciada como un puente y otra se organiza como un claustro árido, la versión en Chapadmalal alterna volúmenes sobre el terreno para generar patios que dialogan con el bosque cercano y las vistas hacia el atardecer.

Módulos que respiran: un sistema inteligente que crece según la necesidad



La totalidad de las viviendas se construyen en madera, utilizando componentes prefabricados que se ensamblan en el sitio.

Así llegaron los módulos a Chapadmalal.



En este caso particular, las piezas fueron resueltas para funcionar con independencia, permitiendo que la casa sea ocupada de diversas formas y aumente su capacidad de habitantes según sea necesario.

Equipo en obra para montar la casa.



Esta autonomía funcional permite abrir o cerrar dormitorios según el uso, optimizando la economía de recursos al no requerir la climatización total de la superficie.



Así, el edificio se vuelve un organismo adaptable que puede funcionar de manera fragmentada o integral según la demanda de sus usuarios.



La casa está rodeada de la vegetación autóctona.

El programa trasciende los espacios típicos de veraneo para incorporar situaciones intermedias vinculadas al paisaje: las galerías, los jardines interiores vidriados y las circulaciones que conectan el sector de fuego y la pileta elevada.



Este recorrido culmina en las cubiertas verdes, que ofrecen un nuevo suelo elevado con vistas al entorno costero.



Para minimizar el impacto ambiental, se emplean sistemas de bases de rápida instalación y ganchos de izaje integrados a la arquitectura, permitiendo que la intervención sea respetuosa y, eventualmente, trasladable, manteniendo una huella mínima sobre el ecosistema intervenido.

Arquitectura de huella mínima: una casa lista para ser trasladada

El proyecto busca fortalecer las economías regionales al acercar la lógica del taller a la zona de emplazamiento, utilizando materiales y mano de obr a local bajo principios de economía circular.

a local bajo principios de economía circular. Gracias a sistemas livianos y súper aislados, la casa optimiza la relación con el clima mediante estrategias pasivas como la ventilación cruzada y el efecto chimenea , que renueva el aire a través de lucarnas en verano.

, que renueva el aire a través de lucarnas en verano. En invierno, la alta capacidad térmica permite que una mínima calefacción sea suficiente.

permite que una mínima calefacción sea suficiente. El ciclo se completará con paneles fotovoltaicos y geotermia, permitiendo que la vivienda, inspirada en la iconografía náutica, funcione de forma autónoma y sostenible.

Información técnica