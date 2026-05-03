El laboratorio del pop: así es la casa de Ale Sergi, un refugio de diseño con 3.000 vinilos y búnker de alta tecnología

Más que una casa, es un ecosistema. El líder de Miranda!, Ale Sergi, transformó su residencia en un refugio de vanguardia donde la arquitectura minimalista convive con el pulso vibrante de la industria pop. Lejos de la ostentación, el músico diseñó un espacio funcional que funciona como archivo vivo de su trayectoria y motor de sus futuros éxitos.

La propiedad destaca por una luminosidad extrema y una paleta de colores neutros que sirven de lienzo para su identidad ecléctica. Acá, cada objeto tiene una razón de ser, desde el mobiliario de líneas puras hasta los detalles irreverentes que rompen la monocromía.

Descubre el refugio de Ale Sergi: un hogar donde la música da vida a cada rincón

El epicentro de la vivienda es un estudio de grabación profesional de élite. Diseñado para la producción de alto nivel, el espacio cuenta con tecnología que envidiaría cualquier sello internacional:

Acústica de diseño: paneles en blanco y negro que garantizan un sonido impecable.

paneles en blanco y negro que garantizan un sonido impecable. Equipamiento: micrófonos de alta fidelidad y teclados electrónicos de última generación.

micrófonos de alta fidelidad y teclados electrónicos de última generación. Fluidez creativa: la disposición está pensada para que no haya baches entre la inspiración y la grabación final.

Una biblioteca de culto con más de 3.000 piezas, el refugio secreto de Ale Sergi

El sector más impactante es, sin duda, su imponente biblioteca musical. Sergi custodia una colección privada que es el sueño de cualquier melómano:

Coleccionismo puro: Más de 3.000 vinilos y CDs acumulados desde los 10 años. Estética vintage: El área está equipada con parlantes de madera retro que contrastan con adornos singulares, como calaveras coloridas. Memoria pop: Un archivo físico que registra décadas de influencias y gustos personales del artista.

La integración entre el hombre y el artista es total. La residencia cuenta con una habitación exclusiva para su vestuario, donde se preservan las prendas icónicas y los diseños disruptivos que vemos en sus videoclips.

Desde la cocina ultra clara hasta los rincones más privados, todo responde a la misma premisa: en el mundo de Sergi, el hogar no es un lugar para descansar de la música, sino para vivir dentro de ella.