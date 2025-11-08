Un estilo que marcó la estética cordillerana: hicieron libro el legado de “Taco” Rey

"Las Balsas", el primer relais & chateaux de Argentina, situado en Villa La Angostura y que lleva el toque de Guillermo Rey. Foto: Gentileza Ana María de Mena.

El próximo sábado 8 se presentará en San Martín de los Andes el libro “Casas y Cosas de ‘Taco’ Rey”, una semblanza biográfica y anecdotario que la periodista y escritora Ana María de Mena elaboró en torno a la figura del reconocido profesional y los proyectos que éste realizó junto a varios de sus colegas.

Pensado en formato apaisado, este material fue reunido en una edición cuidada, para mostrar más de 300 imágenes que testimonian la estética en las construcciones y las expresiones de la naturaleza captadas por la cámara de Taco Rey, que también se perfeccionó en el abordaje de su entorno, desde la fotografía.

Encuadernación con tapa dura, troquelado y guardas impresas sobre papel ilustración mate de 250 gramos, son algunas de las características de este trabajo que se vuelve homenaje y disparador a la vez, para inspirar a otros y dar sentido a lo que se puede ver y habitar hoy en distintas viviendas de la zona, hosterías, hoteles, complejos de cabañas, galerías comerciales, muelles y un hangar, tanto del lado argentino, como del lado chileno de la cordillera. “También participó en la edificación del primer relais chateau de Argentina, ubicado en Villa La Angostura”, destacó la autora de esta obra, en diálogo con RÍO NEGRO.

«Las Balsas», en perfecto equilibrio con el entorno que lo rodea. Foto: Gentileza Ana María de Mena.

Con la intención de que justamente las imágenes rescatadas se luzcan y perduren, la comunicadora explicó que “las páginas interiores cuentan con aplicación de laca protectora y estarán contenidas entre tapas impresas a una tinta especial y laminadas”. Si bien estos detalles incrementan el costo del material, la investigadora anticipó que se donarán varios ejemplares a bibliotecas populares de la región para que puedan ser consultados por todos los interesados.

Agradecida con el equipo de trabajo que la ayudó a completar esta publicación, De Mena valoró la labor de diseño de Hilda Devoto (Urbe Gráfica) y la impresión y encuadernación de “Akian Gráfica Editora SA”, realizada en Buenos Aires. Natalia Carolina Pagani estuvo a cargo de la corrección de textos, mientras que Ariel Maxit de Mena y Leonardo Ariel Casanova, vecinos sanmartinenses, aportaron fotografías. Todo se mostrará este fin de semana, en la esquina de Av. San Martín y Rivadavia (Merken), a partir de las 19.

Rey valoró el apoyo de su equipo: Giselle Pravato, su secretaria, y los arquitectos Daniel Manchini y Germán Musante, profesionales de su estudio.

Entrevistado por Río Negro en 2016, el propio Guillermo “Taco” Rey definió a su profesión, su vínculo con la arquitectura, como “una constante sin tiempo ni espacio, lo más parecido a un noviazgo”, que supo combinar con la pasión por capturar “la estética de lo natural” con sus fotos. Desde su refugio y su lugar en el mundo, en el camino de los Siete Lagos, reconoció aún así lo que disfruta viajar, “todo lo que puede”, porque convive “con una curiosidad gigante que le pide saber qué sucede en otros lados”.

Nacido en 1949 y recibido en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), llegó al sur neuquino en 1981. Desde entonces, sus trabajos buscan expresar “lo que hace vivir mejor a las personas en perfecto equilibrio con aquello que exige el medio ambiente y el lugar histórico en el que se realizan”, agradecido por la “lealtad y compromiso” que le devolvió la comunidad con el paso de los años, en más de 30 ciudades.