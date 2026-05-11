Dólar hoy: ¿a cuánto cotiza el oficial y el MEP este lunes 11 de mayo 2026?
La semana inicia con estabilidad para el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL en las pizarras de referencia. Un análisis de la brecha cambiaria y las proyecciones del Banco Central para la rueda de hoy.
Dólar hoy: en la apertura de este lunes 11 de mayo 2026, el mercado cambiario argentino presenta una dinámica de continuidad técnica, consolidando la tendencia observada durante la primera década del mes. Bajo el esquema de administración de liquidez del Banco Central (BCRA), las cotizaciones operan con variaciones mínimas, respaldadas por un nivel de reservas internacionales que otorga previsibilidad a los actores del comercio exterior.
El comportamiento del dólar oficial se mantiene como el ancla nominal del sistema, mientras que el dólar MEP y el dólar CCL reflejan un equilibrio sólido en el mercado de capitales porteño.
Dólar hoy: cotización del dólar oficial este lunes 11 de mayo 2026
En la apertura de este lunes 11 de mayo 2026, el dólar oficial cotizaba en Banco Nación a:
- $1.370 para la compra.
- $1.420 para la venta.
Dólar oficial hoy: las pizarras de los bancos este lunes 11 de mayo 2026
En el circuito minorista, el dólar oficial se mantiene como la referencia central del mercado bajo el monitoreo constante de la autoridad monetaria. En los principales bancos, estas son las cotizaciones en la apertura de la actividad:
|BANCO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Banco Galicia
|1365
|1415
|Banco Nación
|1370
|1420
|Banco ICBC
|1365
|1415
|Banco BBVA
|1370
|1420
|Banco Supervielle
|1370
|1420
|Banco Ciudad de Bs As
|1355
|1415
|Banco Patagonia
|1370
|1420
|Banco Hipotecario
|1370
|1410
|Banco Santander
|1370
|1420
|Banco Credicoop
|1370
|1420
|Banco Macro
|1365
|1425
|Banco Piano
|1370
|1425
|Banco BPN
|1360
|1430
Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: lunes 11 de mayo 2026
El dólar oficial arranca la jornada en el Banco Nación (BNA) a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta. Este ajuste marginal, propio de la estrategia de microdevaluaciones programadas, busca preservar la competitividad sin convalidar presiones sobre los precios internos.
Por su parte, el dólar tarjeta —referencia obligada para el pago de suscripciones y consumos en el exterior— se ubica en los:
$1.846.
Según los reportes de transparencia del BNA, esta estabilidad del dólar oficial minorista facilita la planificación financiera de los hogares y las pequeñas empresas en el inicio de la semana.
Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: lunes 11 de mayo 2026
En el ámbito bursátil, el dólar MEP (o dólar bolsa) cotiza este lunes 11 de mayo 2026 a:
- $1.425, mostrando una brecha técnica muy estrecha respecto a la cotización minorista formal.
En simultáneo, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se negocia a:
- $1.500, operando como el principal termómetro para la gestión de activos de grandes inversores corporativos.
La estabilidad observada tanto en el dólar MEP como en el dólar CCL durante este lunes responde a una oferta privada fluida y a la vigencia de tasas de interés que incentivan la permanencia en instrumentos de ahorro en moneda local.
El dólar blue y su brecha respecto al dólar oficial: lunes 11 de mayo 2026
En el circuito informal de la City, el dólar blue abre la rueda a:
- $1.380 para la compra.
- $1.400 para la venta.
Al compararlo con el dólar oficial para la venta, la brecha cambiaria se sitúa en niveles históricamente bajos, en torno al 1,1%.
Al igual que sucede con el dólar MEP, el mercado informal muestra una actividad acotada y sin saltos bruscos, lo que los analistas oficiales atribuyen a la mayor previsibilidad macroeconómica y a la solidez de las reservas líquidas acumuladas por la autoridad monetaria en lo que va del segundo trimestre.
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