Dólar hoy: ¿a cuánto cotiza el oficial y el MEP este lunes 11 de mayo 2026?.-

Dólar hoy: en la apertura de este lunes 11 de mayo 2026, el mercado cambiario argentino presenta una dinámica de continuidad técnica, consolidando la tendencia observada durante la primera década del mes. Bajo el esquema de administración de liquidez del Banco Central (BCRA), las cotizaciones operan con variaciones mínimas, respaldadas por un nivel de reservas internacionales que otorga previsibilidad a los actores del comercio exterior.

El comportamiento del dólar oficial se mantiene como el ancla nominal del sistema, mientras que el dólar MEP y el dólar CCL reflejan un equilibrio sólido en el mercado de capitales porteño.

Dólar hoy: cotización del dólar oficial este lunes 11 de mayo 2026

En la apertura de este lunes 11 de mayo 2026, el dólar oficial cotizaba en Banco Nación a:

$1.370 para la compra.

$1.420 para la venta.

Dólar oficial hoy: las pizarras de los bancos este lunes 11 de mayo 2026

En el circuito minorista, el dólar oficial se mantiene como la referencia central del mercado bajo el monitoreo constante de la autoridad monetaria. En los principales bancos, estas son las cotizaciones en la apertura de la actividad:

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1365 1415 Banco Nación 1370 1420 Banco ICBC 1365 1415 Banco BBVA 1370 1420 Banco Supervielle 1370 1420 Banco Ciudad de Bs As 1355 1415 Banco Patagonia 1370 1420 Banco Hipotecario 1370 1410 Banco Santander 1370 1420 Banco Credicoop 1370 1420 Banco Macro 1365 1425 Banco Piano 1370 1425 Banco BPN 1360 1430

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: lunes 11 de mayo 2026

El dólar oficial arranca la jornada en el Banco Nación (BNA) a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta. Este ajuste marginal, propio de la estrategia de microdevaluaciones programadas, busca preservar la competitividad sin convalidar presiones sobre los precios internos.

Por su parte, el dólar tarjeta —referencia obligada para el pago de suscripciones y consumos en el exterior— se ubica en los:

$1.846.

Según los reportes de transparencia del BNA, esta estabilidad del dólar oficial minorista facilita la planificación financiera de los hogares y las pequeñas empresas en el inicio de la semana.

Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: lunes 11 de mayo 2026

En el ámbito bursátil, el dólar MEP (o dólar bolsa) cotiza este lunes 11 de mayo 2026 a:

$1.425, mostrando una brecha técnica muy estrecha respecto a la cotización minorista formal.

En simultáneo, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se negocia a:

$1.500, operando como el principal termómetro para la gestión de activos de grandes inversores corporativos.

La estabilidad observada tanto en el dólar MEP como en el dólar CCL durante este lunes responde a una oferta privada fluida y a la vigencia de tasas de interés que incentivan la permanencia en instrumentos de ahorro en moneda local.

El dólar blue y su brecha respecto al dólar oficial: lunes 11 de mayo 2026

En el circuito informal de la City, el dólar blue abre la rueda a:

$1.380 para la compra.

$1.400 para la venta.

Al compararlo con el dólar oficial para la venta, la brecha cambiaria se sitúa en niveles históricamente bajos, en torno al 1,1%.

Al igual que sucede con el dólar MEP, el mercado informal muestra una actividad acotada y sin saltos bruscos, lo que los analistas oficiales atribuyen a la mayor previsibilidad macroeconómica y a la solidez de las reservas líquidas acumuladas por la autoridad monetaria en lo que va del segundo trimestre.