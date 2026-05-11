Bariloche: formularon cargos por violencia de género en un confuso hecho de agresiones mutuas

Un hombre, que está acusado de agredir a su pareja con un caño de escape, quedó detenido por disposición judicial con una imputación por lesiones leves doblemente agravadas. La causa podría terminar en una condena efectiva porque el atacante ya arrastra una pena en suspenso por hechos similares.

El hombre se presentó en la casa de la mujer el sábado por la tarde, citado por ella misma, y se habría producido una discusión que decidió saldar primero con un golpe de puño en la nuca y luego con un caño que encontró en el lugar, con el cual volvió a impactarla en la cabeza, lo cual le provocó un corte que demandó curaciones en el hospital y un día de internación.

Pero según lo expuesto por el mismo acusado durante la audiencia de formulación de cargos, el incidente tuvo también otras aristas y su reacción se debió a que la mujer le arrojó en primer término aceite caliente, por lo cual también requirió atención hospitalaria.

La exposición de los hechos que hizo la fiscal María Ocampo dieron cuenta de que existió la agresión mutua, pero acusó al hombre por haber golpeado a la víctima con un objeto contundente provocándole pérdida de conocimiento y una herida sangrante, para luego huir del lugar. También hizo hincapié en la condena previa impuesta al mismo individuo en julio de 2024 por nueve hechos de lesiones, uno de ellos contra la misma víctima.

La defensora oficial Mónica Goye advirtió que trabajará en otra teoría de los hechos. No se opuso a la formulación de cargos, pero consiguió que la medida cautelar de prisión preventiva se extienda solo por un mes y no por cuatro meses como pidió la fiscalía. En ese lapso espera aportar nueva información, entre ellos un informe sobre contactos telefónicos previos, y abonar la posible hipótesis de una legítima defensa.

Goye dijo que las lesiones provocadas a su defendido por el aceite caliente también fueron constatadas por un médico y hay certificaciones del hospital zonal. Habló además de “consumos problemáticos de larga data”.

Falencias críticas del sistema

La defensora señaló que el penoso episodio del último sábado se sucede tiene como antecedente una condena anterior, lo cual “deja en evidencia que las instituciones no contribuyen a abordar este tipo de problemáticas, con relaciones de mucha complejidad en el vínculo”, y que no hay soluciones para la cuestión de fondo, “ya que han decidido volver a estar juntos”.

La fiscal enumeró entre otras pruebas la denuncia de la víctima, los informes médicos y el secuestro del caño empleado en el ataque. Aludió al informe de la Oficina de Atención a la Víctima sobre el “altísimo riesgo” de que se repitan hechos de violencia, y el estado de vulnerabilidad de la mujer para solicitar cuatro meses de prisión preventiva, en coincidencia con el tiempo establecido para la investigación preliminar.

El juez César Lanfranchi aceptó la formulación de cargos por lesiones leves agravadas por el vínculo y por el contexto de violencia de género, pero limitó a un mes la medida cautelar de prisión, con la posibilidad de dictar luego una prórroga o de levantarla “de existir argumentos suficientes” por parte de la defensa, según les explicó en detalle a las partes y al propio imputado.