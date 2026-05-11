Identificaron a las víctimas fatales de la explosión en Santa Cruz: hay cuatro niños en estado crítico

La localidad santacruceña de Perito Moreno se encuentra bajo conmoción tras la trágica explosión y posterior incendio que consumió un complejo habitacional durante la noche del domingo. El brutal siniestro dejó un saldo de al menos tres víctimas fatales y múltiples heridos de extrema gravedad.

Mientras los equipos de emergencia, Bomberos y la Policía provincial continúan trabajando en la zona removiendo escombros y asegurando el área, el Gobierno de Santa Cruz confirmó oficialmente las identidades de los fallecidos y brindó un detallado parte médico sobre el estado de salud de los sobrevivientes.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades provinciales, las tres personas que perdieron la vida a raíz de la explosión fueron identificadas como: Franco Gómez, de 26 años, Jorge Valconte, de 30 años, y Gael Morales, un bebé de apenas 2 meses de vida.

El personal de rescate desplegó un intenso operativo de búsqueda en el lugar, ya que tras el estallido se temía que los cuerpos pudieran encontrarse sepultados bajo los escombros de las viviendas afectadas por el fuego.

Qué se sabe del estado de los heridos

El Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz informó que los pacientes con cuadros más complejos debieron ser derivados a distintos hospitales de la región para recibir atención especializada de alta complejidad.

Entre los jóvenes menores en estado crítico en el Hospital Zonal de Caleta Olivia, hay cuatro niños que se encuentran internados en este centro. Tres de ellos, identificados con las iniciales R.C. (8 años), S.C. (12) y M.E. (11), sufrieron quemaduras gravísimas que afectan el 80% de sus cuerpos. Un cuarto menor, D.G. (10), ingresó con múltiples politraumatismos. Uno de estos pacientes permanece en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica bajo monitoreo constante.

Por otro lado fue derivada al Hospital Distrital de Las Heras) una mujer identificada como Daiana Estrada (38 años), que se encuentra en terapia intensiva con quemaduras en el 80% de su cuerpo. La mujer permanece bajo asistencia mecánica respiratoria y con evolución clínica estable dentro de la extrema gravedad de su cuadro.

Por último, se encuentra internada en el Hospital «Dr. Oscar H. Natale» de Perito Moreno Soledad Gómez, de 30 años, quien se encuentra bajo observación por traumatismos de diversa consideración.

En este último centro asistencial también fueron atendidas otras siete personas (con edades entre los 20 y los 41 años) que, afortunadamente, ya recibieron el alta médica tras presentar afecciones menores como dificultad respiratoria por inhalación de humo, dolores de cabeza y traumatismos leves.

Qué se sabe de los daños que dejó la trágica explosión en Santa Cruz

El impacto de la detonación fue de tal magnitud que afectó directamente a las casas linderas al complejo habitacional ubicado en el barrio San Antonio de Padua.

Sandra Gordillo, subsecretaria de Protección Civil de Santa Cruz, detalló en contacto con Infobae que la onda expansiva destrozó vidrios y desplazó estructuralmente a varias viviendas precarias de la zona. Frente a este escenario de destrucción, muchos vecinos debieron ser evacuados y el Gobierno dispuso la apertura de la escuela EPP N°72 “Pioneros del Sur” para brindarles alojamiento y asistencia inmediata.

Foto: captura.

De manera extraoficial, los investigadores y peritos que trabajan en el lugar sospechan que el origen de la tragedia habría sido una importante fuga de gas en una de las tres unidades que conformaban el complejo.

El gobernador santacruceño, Claudio Vidal, expresó sus condolencias a las familias afectadas a través de sus redes sociales e instruyó a su gabinete para desplegar un dispositivo integral.

En ese sentido, informaron que el Ministerio de Desarrollo Social y el Consejo Provincial de Educación articula acciones de contención psicológica y acompañamiento tanto para las familias de Perito Moreno como para los allegados que acompañan a los heridos en los distintos hospitales de la provincia.